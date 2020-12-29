С 1 января сокращается перечень запрещенных для женщин профессий. Вступает в силу приказ минтруда об этом. Из списка исключаются 100 видов работ, официально недоступных женщинам ранее. Всего их было 456.

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Так, с 2021 года женщинам можно садиться за руль самосвалов, "КАМАЗов" и фур, работать трактористами. Управление строительной техникой (бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры) для них по-прежнему недоступны.

При желании женщины смогут стать частью команды судна и работать, например, матросами, шкиперами или даже освоить профессию боцмана.

В числе разрешенных для них оказались многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и в сложных производствах. "Дело в том, что за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд", - пояснили в пресс-службе минтруда.

В ведомстве обращают внимание, что работодатель вправе применять труд женщин без ограничений, то есть в любой профессии, если подтвердит безопасность рабочих мест специальной оценкой условий труда.

Главный мотив государства в формировании перечня запрещенных профессий - защита репродуктивного здоровья женщин. Именно поэтому в списке "неженских", прежде всего, значатся работы на вредных производствах, например в шахтах. Под запретом для них также тяжелый физический труд, например, грузчиками их не возьмут.

В минтруде не исключают, что в ближайшее время женщины появятся в рядах машинистов скоростных и высокоскоростных электропоездов, подадутся в рыбаки прибрежного лова или будут допущены к верхолазным работам на высоте более 10 метров. В то же время уже в следующем году под запрет для женщин могут попасть шесть профессий. В основном они связаны с поднятием тяжестей и обработкой металла. В их числе - котельщик и чеканщик, который работает с ручным пневматическим инструментом. Также им хотят запретить монтировать тяжелое электрооборудование.