Новости

Зеленский отстранил главу КС Украины от должности на два месяца 21:35
Киргизия передала России "дорожную карту" по расширению сотрудничества 21:30
Российских космонавтов пока не планируют отправлять на корабле Маска 21:28
Начались тесты единой карты "Тройка" для Москвы и Подмосковья 21:14
Матвиенко оценила шансы новых партий на выборах в Госдуму 21:10
В московском метро стали выдавать в прокат аккумуляторы для подзарядки гаджета 21:08
В Латвии в новогоднюю ночь введут комендантский час 21:08
Минобороны сообщило о снижении числа военнослужащих с коронавирусом 21:01
Появление автомобилей УАЗ в США вызвало бурю в Сети 20:58
В ярославских отелях разрешили праздновать Новый год 20:44
Матвиенко: Выборы в Госдуму будут очень конкурентными 20:39
Протодиакона Андрея Кураева лишили сана 20:24
В Новосибирске суд арестовал продавшего остров чиновника 20:22
Слуцкий оценил заявление главы МИД Украины о "Спутник V" 20:13
Ирина Апексимова назначена директором театра "Содружество актеров Таганки" 20:02
Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом 19:59
В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек 19:49
Число жертв землетрясения в Хорватии выросло до шести человек 19:44
Хуснуллин займется высокими ставками по кредитам на ИЖС 19:43
В Москве расширен список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19 19:42
Банковские мошенники украли у граждан 2,5 млрд рублей в III квартале года 19:41
Землетрясение разрушило большую часть хорватского городка Петриня 19:14
Песков назвал главные вызовы 2020 года 18:56
Песков отметит Новый год с семьей 18:45
Венесуэла заключила контракт на поставку 10 миллионов доз "Спутник-V" 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 21:28
Рубрика: Экономика

Вводится особый режим работы на удаленке

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
Если человек изначально устраивался на работу в офис и ему выделили стационарное рабочее место, то с 1 января работодатель сможет перевести его на удаленку максимум на полгода. Удаленка не станет для него постоянной формой трудовых взаимоотношений. Это предполагает вступающий в силу закон, посвященный правам и обязанностям работников, которые трудятся удаленно.
Удаленка не будет длиться вечно - максимум полгода. Фото: Doble-d/iStock

Он закрепляет три формы удаленной работы. Первая - дистанционная работа на постоянной основе (когда изначально человек соглашается на такую форму трудовых отношений). Вторая - на определенный период (вынужденный перевод). Третья - дистанционная работа периодически, когда сотрудник часть времени трудится в офисе, а часть - за его пределами.

Фото: iStock
Каждая третья компания сохранит удаленный режим работы

Если работник временно переводится на дистанционную работу и его задачи остаются теми же, зарплата ему не может быть понижена. За все переработки работодатель должен заплатить. "Если человек переводится на временную дистанционную работу, то это должно быть зафиксировано в графике взаимодействия работодателя и подчиненного: график звонков, сообщений, на которые сотрудники обязаны отвечать. Например, с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право звонить вам по определенному телефону или связываться по электронной почте. Все, что вне графика и вне договора, считается нарушением. Работник вправе не отвечать, и это не будет нарушением трудовых отношений", - подчеркивает глава Комитета по соцполитике Совета Федерации Инна Святенко.

Постоянно или временно работает человек на дистанционной основе, все необходимое для выполнения обязанностей ему должен предоставить работодатель. Теперь это закреплено в законе.

Для увольнения сотрудника на удаленке может быть два основания. Первое: если работник не выходит на связь без уважительных причин два рабочих дня. Второе: если работник переехал в место, где с ним сложно связаться. Отговорки о плохой связи руководство не будет считать уважительной причиной невыполнения задания.

Официально

Михаил Иванков, руководитель Роструда:

- По данным оперативного мониторинга на портале "Работа в России", удаленно трудятся порядка 3,5 млн человек, что в разы превышает предыдущие годы. В связи с этим новый закон об удаленной занятости очень своевременный и позволит максимально защитить трудовые права таких работников, будет способствовать сохранению занятости.

Подготовила Елена Манукиян

Экономика Работа Охрана труда Экономика Работа Вступают в силу в январе 2021 года

Главное сегодня

Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
Путин согласился вернуться к теме индексации пенсий работающим пенсионерам
Кабмин предложил бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего