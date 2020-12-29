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29.12.2020 21:14
Рубрика: Экономика

Вводится налог на вклады

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
С процентного дохода по вкладам, который получен в 2021 году и превышает 42,5 тыс. руб., вкладчикам придется заплатить подоходный налог - 13%.
Фото: iStock

Неважно, сколько вкладов, когда они открыты - задолго до 2021 года или уже в 2021 году; важен только факт выплаты процентов после 1 января 2021 года. Налоговая служба сама соберет все данные у банков, начислит налог и осенью 2022 года разошлет уведомления о нем, вместе с уведомлениями о налогах на квартиру, дачу и автомобиль.

Фото: РИА Новости
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку

Налогом облагается процентный доход за календарный год за вычетом необлагаемого процентного дохода, который зависит от ключевой ставки Банка России на начало года. Она составит 4,25% на 1 января, а значит, в 2021 году не будет облагаться налогом процентный доход в размере 42,5 тыс. руб. Зарплатные, рублевые счета со ставкой менее 1% при расчете налога не учитываются.

Новый налог должен распространяться в основном на вклады на сумму около 1 млн руб. и более. Однако под него могут подпадать и вклады на менее крупные суммы, особенно если они были открыты еще в 2019 году, а выплата процентов производится одновременно с закрытием вклада.

Учитывая крайние низкие ставки по вкладам в долларах и евро, налог предстоит заплатить только с таких валютных вкладов, которые в рублевом эквиваленте значительно превышают 1 млн руб. Для валютных вкладов процентный доход при расчете налога пересчитывается в рубли по курсу ЦБ. Налогом не облагается увеличение рублевой суммы вклада в долларах или евро из-за ослабления рубля.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Вступают в силу в январе 2021 года Налоговое законодательство

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