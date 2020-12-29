С процентного дохода по вкладам, который получен в 2021 году и превышает 42,5 тыс. руб., вкладчикам придется заплатить подоходный налог - 13%.

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Неважно, сколько вкладов, когда они открыты - задолго до 2021 года или уже в 2021 году; важен только факт выплаты процентов после 1 января 2021 года. Налоговая служба сама соберет все данные у банков, начислит налог и осенью 2022 года разошлет уведомления о нем, вместе с уведомлениями о налогах на квартиру, дачу и автомобиль.

Налогом облагается процентный доход за календарный год за вычетом необлагаемого процентного дохода, который зависит от ключевой ставки Банка России на начало года. Она составит 4,25% на 1 января, а значит, в 2021 году не будет облагаться налогом процентный доход в размере 42,5 тыс. руб. Зарплатные, рублевые счета со ставкой менее 1% при расчете налога не учитываются.

Новый налог должен распространяться в основном на вклады на сумму около 1 млн руб. и более. Однако под него могут подпадать и вклады на менее крупные суммы, особенно если они были открыты еще в 2019 году, а выплата процентов производится одновременно с закрытием вклада.

Учитывая крайние низкие ставки по вкладам в долларах и евро, налог предстоит заплатить только с таких валютных вкладов, которые в рублевом эквиваленте значительно превышают 1 млн руб. Для валютных вкладов процентный доход при расчете налога пересчитывается в рубли по курсу ЦБ. Налогом не облагается увеличение рублевой суммы вклада в долларах или евро из-за ослабления рубля.