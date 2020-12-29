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29.12.2020 22:52
Рубрика: Культура

Покоренные принцем

Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Неделя № 297(8351)

Самой любимой детской книгой десятилетия стал легендарный "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

Эта аллегорическая повесть-сказка об истинных чувствах и ответственности за тех, кого приручили, возглавила рейтинг самых востребованных электронных и аудиокниг десятилетия в жанре детской литературы по версии сервиса "ЛитРес".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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На втором месте с внушительным отставанием от лидера оказался "Пес по имени Мани" Бодо Шефера. Известный немецкий финансист написал эту книгу специально для детей, чтобы научить их правильно распоряжаться деньгами.

Проводником в мир финансовой свободы стал финансово образованный лабрадор с говорящим именем Мани, который все объясняет настолько просто и ясно, что поймет даже маленький ребенок.

Антуан де Сент-Экзюпери, видимо, владел секретом, который помогает сделать книгу актуальной на все времена... Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Третья строчка у аудиосказки "Печенье счастья" современной шведской писательницы Черстин Лундберг.

Эта веселая, смешная и невероятно трогательная история о том, как важно оставаться собой, не бояться перемен и собственных желаний. Главное, разобраться, чего ты действительно хочешь.

В десятку также вошли ставшие уже бесспорной классикой детской литературы "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, "Сказки" Корнея Чуковского, "В стране невыученных уроков" Лии Гераскиной и "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова.

Юные читатели и слушатели оценили и не совсем детский, но очень притягательный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех не похожих друг на друга сестер "Маленькие женщины", ставший лишь еще более притягательным после экранизации.

Наконец, замыкает топ-10 захватывающая сказка "Ходячий замок" Дианы Уинн Джонс, которая вдохновила знаменитого Хаяо Миядзаки на создание одноименного анимационного фильма.

Культура Литература Общество Семья и дети

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