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29.12.2020 22:06
Рубрика: Спорт

Шайбы под елочкой

Главным спортивным событием на новогодние праздники будет молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
Наша команда считается однозначным фаворитом турнира, проходящего в Стране кленового листа. Фото: AP Наша команда считается однозначным фаворитом турнира, проходящего в Стране кленового листа. Фото: AP
Наша команда считается однозначным фаворитом турнира, проходящего в Стране кленового листа. Фото: AP
30 декабря, среда

"Первый"

05.30. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Предварительный этап. Группа "В". Россия - Австрия. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

15.55. Хоккей. "Авангард" (Омск) - "Куньлунь" (Китай). Прямая трансляция.

18.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Гранада" - "Валенсия". Прямая трансляция.

21.10. Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Хетафе". Прямая трансляция.

23.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Эльче" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.

02.00 (в ночь с 30 на 31 декабря). Хоккей. МЧМ. Группа "А". Германия - Швейцария. Прямая трансляция.

Фото: AP
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"Матч! Страна"

22.40. Баскетбол. Евролига. "Милан" (Италия) - ЦСКА. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.10. Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Уэска". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

20.55. Футбол. Чемпионат Шотландии. "Хиберниан" - "Росс Каунти". Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

14.55 - 19.00, 20.55 - 01.00 (в ночь с 30 на 31 декабря). Дартс. Чемпионат мира в Великобритании. 1/8 финала. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

16.15. "Барыс" (Казахстан) - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция.

19.20. "Витязь" (Московская обл.)- "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

14.15. "Спартак" (Москва, Россия) - "Динамо" (Рига, Латвия). Прямая трансляция.

19.20. "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия) - СКА (Санкт-Петербург, Россия). Прямая трансляция.

Если Россия выйдет в финал молодежного ЧМ, то прямую трансляцию решающего матча смотрите на "Первом" 6 января в 5 часов 30 минут (мск)
31 декабря, четверг

"Первый"

05.30. Хоккей. МЧМ. Группа "В". Россия - Швеция. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

15.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" - "Реал Сосьедад". Прямая трансляция.

18.10. Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" - "Алавес". Прямая трансляция.

22.00. Хоккей. МЧМ. Группа "В". Чехия - Австрия. Прямая трансляция.

02.00 (в ночь с 31 декабря на 1 января). Хоккей. МЧМ. Группа "А". Канада - Финляндия. Прямая трансляция.

1 января, пятница

"Матч ТВ"

05.30. Хоккей. МЧМ. Группа "В". Швеция - США. Прямая трансляция.

11.05, 13.35. Лыжные гонки. Многодневка "Тур де Ски". 1-й этап в Валь-Мюстаире (Швейцария). Мужчины. Женщины. Спринт 1,4 км свободным стилем. Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

15.25. Прыжки с трамплина. "Турне четырех трамплинов". Этап в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Прямая трансляция.

2 января, суббота

"Матч ТВ"

14.20, 16.35. Лыжные гонки. "Тур де Ски". 2-й этап в Валь-Мюстаире (Швейцария). Женщины. Мужчины. Масс-старт (10 км и 15 км) классическим стилем. Прямая трансляция.

17.30. Футбол. Чемпионат Германии "Айнтрахт" - "Байер". Прямая трансляция.

23.30, 03.00 (в ночь со 2 на 3 января). Хоккей. МЧМ. Второй и третий четвертьфиналы. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

15.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Вильярреал" - "Леванте". Прямая трансляция.

18.10. Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Севилья". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Вальядолид". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Сельта". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

17.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Арминия" - "Боруссия" (Менхенгладбах). Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Португалии. "Спортинг" - "Брага". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

15.25. Футбол. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" - "Селтик". Прямая трансляция.

17.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Байер". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" - "Шальке". Прямая трансляция.

22.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Штутгарт" - РБ "Лейпциг". Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

20.00. Хоккей. МЧМ. Первый четвертьфинал. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

20.55. Дартс. Чемпионат мира. Полуфинал. Прямая трансляция.

"Мир Баскетбола"

19.55. Баскетбол. Чемпионат Испании. "Тенерифе" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.

3 января, воскресенье

"Матч ТВ"

Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
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06.30. Хоккей. МЧМ. Последний четвертьфинал. Прямая трансляция.

13.25. Лыжные гонки. "Тур де Ски". 3-й этап в Валь-Мюстаире (Швейцария). Мужчины. Гонка преследования 15 км свободным стилем. Прямая трансляция.

14.25. Баскетбол. Единая лига. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки". Прямая трансляция.

17.15. Лыжные гонки. "Тур де Ски". 3-й этап. Женщины. Гонка преследования 10 км свободным стилем. Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Вольфсбург". Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Удинезе". Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

15.55. Баскетбол. Единая лига. "Нижний Новгород" - ЦСКА. Прямая трансляция.

17.55. Баскетбол. Единая лига. УНИКС (Казань) - "Автодор" (Саратов). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

15.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" - "Эльче". Прямая трансляция.

18.10. Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес" - "Атлетико". Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Уэска" - "Барселона". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

14.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Кротоне". Прямая трансляция.

16.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Сассуоло". Прямая трансляция.

19.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Беневенто" - "Милан". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

19.55. Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Майнц". Прямая трансляция.

23.55. Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" - "Морейренсе". Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

16.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Сампдория". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Греции. "Олимпиакос" - АЕК. Прямая трансляция.

22.25. Дартс. Чемпионат мира. Финал. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.15. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екатеринбург). Прямая трансляция.

17.00. "Динамо" (Минск, Беларусь) - "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

16.50. ЦСКА - "Йокерит" (Финляндия). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

13.50. Баскетбол. Единая лига. "Енисей" (Красноярск) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

20.00. Баскетбол. Чемпионат Германии. "Альба" - "Бавария". Прямая трансляция.

"Мир Баскетбола"

20.25. Баскетбол. Чемпионат Испании. "Фуэнлабрада" - "Барселона". Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

14.20, 17.55. Горные лыжи. Кубок мира. Этап в Загребе (Хорватия). Женщины. Слалом. Прямая трансляция.

15.25. Прыжки с трамплина. "Турне четырех трамплинов". Этап в Инсбруке (Австрия). Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

11.15, 12.40. Санный спорт. Кубок мира. Этап в Кенигзее (Германия). Женщины. Прямая трансляция.

14.35. Санный спорт. Кубок мира. Этап в Кенигзее (Германия). Эстафета. Прямая трансляция.

Чемпионат Единой лиги по баскетболу возобновится 3 января матчем "Локомотив-Кубань" - "Химки". Смотрите эту игру на канале "Матч ТВ" в 14.25
4 января, понедельник

"Матч ТВ"

Фото: РИА Новости
Фигуристка Анна Щербакова одержала победу на чемпионате России

14.55. Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Кадис". Прямая трансляция.

02.00 (в ночь с 4 на 5 января). Хоккей. МЧМ. Полуфинал. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

09.50. "Амур" (Хабаровск) - "Барыс" (Казахстан). Прямая трансляция.

17.00. "Динамо" (Минск, Беларусь) - "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

15.55. Волейбол. Суперлига. Женщины. "Уралочка-НТМК" (Свердловская обл.) - "Локомотив" (Калининградская обл.). Прямая трансляция.

17.55. Волейбол. Суперлига. Женщины. "Заречье-Одинцово" (Московская обл.) - "Динамо-Метар" (Челябинск). Прямая трансляция.

19.55. Баскетбол. Единая лига. "Калев" (Эстония) - "Парма" (Пермский край). Прямая трансляция.

5 января, вторник

"Матч ТВ"

14.50, 16.35. Лыжные гонки. "Тур де Ски". 4-й этап в Тоблахе (Италия). Женщины. Мужчины. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль (10 км и 15 км). Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Кубок английской лиги. Полуфинал. "Тоттенхэм" - "Брентфорд". Прямая трансляция.

01.30 (в ночь с 5 на 6 января). Хоккей. МЧМ. Матч за "бронзу". Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

17.55. Волейбол. Суперлига. Женщины. "Динамо" (Москва) - "Динамо-Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

03.25 (в ночь с 5 на 6 января). Футбол. Кубок Либертадорес (клубный чемпионат Южной Америки). Полуфинал. Первый матч. "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Палмейрас" (Бразилия). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

05.30. Хоккей. МЧМ. Полуфинал. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.15. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.

16.50. "Локомотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирск). Прямая трансляция.

19.20. "Динамо" (Минск, Беларусь) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

15.55. Волейбол. Суперлига. Женщины. "Локомотив" (Калининградская обл.) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская обл.). Прямая трансляция.

19.55. Волейбол. Суперлига. Женщины. "Динамо" (Краснодар) - ВК "Липецк". Премьерный показ.

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