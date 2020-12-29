Семь главных недостатков современного смартфона

2020 год стал важным для индустрии смартфонов: появились надежные складные мобильные устройства, а смартфоны среднего класса обзавелись новыми функциями, став более привлекательными.

Вместе с тем, как пишет Android Authority, у современных смартфонов есть как минимум семь недостатков или негативных тенденций развития, от которых было бы неплохо избавиться в 2021 году. О чем же речь?

1. Приставка "5G" почти к любому названию смартфона. Поддержка сетей пятого поколения стала обычным делом для флагманских смартфонов, но производители зачем-то продолжают лепить упоминание об этом прямо на корпусе и на упаковке.

2. Пластиковые корпуса у смартфонов за тысячу долларов. Это материал для дешевых моделей, а для изготовления флагманских устройств лучше применять что-то подороже. В качестве альтернативы пластику Android Authority предлагает использовать стекловолокно.

3. Бессмысленные модули камер на два мегапикселя. Некачественными и ненужными объективами оснащается огромное количество смартфонов - просто ради количества. Лучше обратить внимание на качество, а не на количество - например, добавить действительно нужные ультраширокоугольные объективы, увеличить разрешение макромодуля.

4. Отсутствие быстрой зарядки во многих флагманах. Например, Google Pixel 5 и Motorola Edge Plus заряжаются на мощности не больше 18 Вт. Мощность зарядки 30 Вт и больше должна стать тенденцией 2021 года.

5. Пользователи стали дольше владеть смартфонами, а производители не готовы обновлять их так же долго. На трехлетний цикл поддержки перешли только Google и Samsung, а OnePlus, наоборот, решила выпустить только одно обновление для моделей Nord N10 и N100. И не только она.

6. Подорожание флагманских моделей по сравнению с прошлыми годами. Это касается Xiaomi, OnePlus, Realme и других. Хочется, чтобы производители искали возможность снизить цены.

7. Обширные модельные ряды с минимальными различиями. "Нам действительно нужны все семь или восемь разновидностей Redmi 9, если половина из них ничем не отличается?" - спрашивают эксперты.