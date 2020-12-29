Серьезных изменений в заданиях ЕГЭ 2021 года нет, об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с журналистами.

- Рособрнадзор ведет большую программу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, там есть примеры заданий, в том числе тех, которые будут в едином государственном экзамене этого года, - рассказал Сергей Кравцов.

По его словам, все демоверсии заданий 2021 года были опубликованы еще в сентябре 2020 года на сайте Федерального института педагогических измерений.

Напомним, ранее стало известно, что досрочная сдача ЕГЭ и ОГЭ отменяется. ЕГЭ пройдет только для поступающих в вузы с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля. Кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе.

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет. Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали "За особые успехи в обучении" в 2021 году будут выдаваться с учетом результатов ЕГЭ.