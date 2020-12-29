Сергей Лавров принял участие в новогодней акции "Елка желаний"

Во вторник, 29 декабря, в Москву вместе со своей мамой прилетела семилетняя школьница из Саратовской области Алина Рейтер, которую ждет необычное предновогоднее приключение с легкой руки министра иностранных дел Сергея Лаврова. В этом году глава МИД вместе с другими членами правительства РФ принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" для детей, по разным причинам оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

"Наверное, спартаковский цвет надо выбрать", - пошутил Лавров, наугад снимая с елки красно-белый шар. В нем оказалась записка от первоклассницы, мечтающей поплавать с дельфинами. "Будем стараться", - пообещал министр. Как выяснила "РГ", все последние дни в дипведомстве активно готовили поездку Алины, которая организована за счет личных средств главы МИД.

"Я просто счастлива, я не могу не улыбаться с того дня, как узнала, что смогу потрогать дельфинов, поплавать с ними! Большое спасибо за праздник! Это будет лучший Новый год в моей жизни!" - радовалась Алина, которую цитирует портал minobr.saratov.gov.ru. Ее мама Марина Рейтер рассказала, что отправила заявку на сайт "Елка желаний" буквально за день до закрытия регистрации: "До последнего не верила, что желание может исполниться. Но, оказывается, чудеса действительно бывают. Когда-то мы отдыхали с дочкой на море и пошли в дельфинарий. Она хотела поплавать с дельфинами, но был уже вечер, поздно, и я не разрешила. Так мечта и запала в душу Алины".

Дипломаты приготовили для саратовских гостей насыщенную программу - разумеется, насколько позволяет эпидемиологическая обстановка. В планах не только посещение Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, где Алина поплавает с дельфинами и посмотрит новогоднее шоу, но также поход в Московский зоопарк, во Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках и экскурсия по Москве, включая, конечно же, Красную площадь, где уже вовсю работает праздничный каток.

А еще школьница никак не ожидала, что Сергей Лавров найдет время, чтобы пообщаться с ней лично. Встреча с министром намечена на 30 декабря. "Девочка сможет побывать внутри высотки на Смоленской площади, полюбоваться новогодней елкой в фойе первого этажа и прокатиться на нашем лифте - чем не приключение! - поделился с "РГ" собеседник в дипведомстве. - Так что ждем гостей и надеемся, что Алине все понравится".