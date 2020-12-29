Сергей Лавров принял участие в новогодней акции "Елка желаний"

Новости

В праздничные дни столичная ГИБДД усилит контроль за нетрезвыми водителями 17:04
Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января 16:57
Трутнев попросил КНР снять ограничения на ввоз российской рыбы 16:55
Депутат МГД Головченко: Московский бизнес нуждается в усовершенствовании законодательства 16:54
Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА 16:45
Экипаж "Онеги" будут искать внутри затонувшего судна 16:44
Эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции начнется 11 января 16:40
В английской премьер-лиге побит рекорд по числу заболевших COVID-19 16:29
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19 16:26
Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний" 16:01
Кассационные суды в России за год рассмотрели порядка 255 тысяч жалоб 15:54
Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты 15:41
2020 год стал для Петербурга самым теплым за всю историю наблюдений 15:30
Собянин открыл переход между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" 15:21
В Евросоюзе исследовали отношение к вакцинации от коронавируса 15:09
В части ЮВО доставили более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:00
На востоке столицы отремонтировали Электрозаводский мост 14:33
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ 14:11
Ударные возможности АПЛ "Иркутск" возрастут вдвое 14:00
Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб 13:56
Сергей Суханов назначен генеральным директором Корпорации по туризму 13:53
В Иране стартовали испытания национальной вакцины от COVID-19 13:50
СК не комментирует задержание замглавы ОМВД Хамыстханова за покушение на взятку 13:50
Министр обороны Швеции выступил против вступления страны в НАТО 13:43
Определены молодые ученые-получатели стипендии Президента 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 16:30
Рубрика: Власть

Сергей Лавров принял участие в новогодней акции "Елка желаний"

Текст: Екатерина Забродина
Во вторник, 29 декабря, в Москву вместе со своей мамой прилетела семилетняя школьница из Саратовской области Алина Рейтер, которую ждет необычное предновогоднее приключение с легкой руки министра иностранных дел Сергея Лаврова. В этом году глава МИД вместе с другими членами правительства РФ принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" для детей, по разным причинам оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
Алина Рейтер с мамой летят в Москву на "Елку желаний". Фото: МИД РФ Алина Рейтер с мамой летят в Москву на "Елку желаний". Фото: МИД РФ
Алина Рейтер с мамой летят в Москву на "Елку желаний". Фото: МИД РФ

"Наверное, спартаковский цвет надо выбрать", - пошутил Лавров, наугад снимая с елки красно-белый шар. В нем оказалась записка от первоклассницы, мечтающей поплавать с дельфинами. "Будем стараться", - пообещал министр. Как выяснила "РГ", все последние дни в дипведомстве активно готовили поездку Алины, которая организована за счет личных средств главы МИД.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Сергей Шойгу исполнил новогоднее желание 16-летней москвички Жени Ткачевой

"Я просто счастлива, я не могу не улыбаться с того дня, как узнала, что смогу потрогать дельфинов, поплавать с ними! Большое спасибо за праздник! Это будет лучший Новый год в моей жизни!" - радовалась Алина, которую цитирует портал minobr.saratov.gov.ru. Ее мама Марина Рейтер рассказала, что отправила заявку на сайт "Елка желаний" буквально за день до закрытия регистрации: "До последнего не верила, что желание может исполниться. Но, оказывается, чудеса действительно бывают. Когда-то мы отдыхали с дочкой на море и пошли в дельфинарий. Она хотела поплавать с дельфинами, но был уже вечер, поздно, и я не разрешила. Так мечта и запала в душу Алины".

Дипломаты приготовили для саратовских гостей насыщенную программу - разумеется, насколько позволяет эпидемиологическая обстановка. В планах не только посещение Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, где Алина поплавает с дельфинами и посмотрит новогоднее шоу, но также поход в Московский зоопарк, во Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках и экскурсия по Москве, включая, конечно же, Красную площадь, где уже вовсю работает праздничный каток.

А еще школьница никак не ожидала, что Сергей Лавров найдет время, чтобы пообщаться с ней лично. Встреча с министром намечена на 30 декабря. "Девочка сможет побывать внутри высотки на Смоленской площади, полюбоваться новогодней елкой в фойе первого этажа и прокатиться на нашем лифте - чем не приключение! - поделился с "РГ" собеседник в дипведомстве. - Так что ждем гостей и надеемся, что Алине все понравится".

Путин сыграл в хоккей с мальчиком из Челябинска
Власть Работа власти Правительство МИД Новый год

Главное сегодня

Умер французский модельер Пьер Карден
Кабмин подготовил программу госгарантий бесплатной медицины
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID
ФСБ вскрыла схему поборов и взяток в РАНХиГС
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие