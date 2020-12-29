Шеф-повара поделились домашними рецептами блюд к новогоднему столу

В Россию традиция праздновать Новый год 1 января пришла во время правления Петра I - в 1699 году он, будучи царем, издал соответствующий указ. Так широко решили тогда встретить 1700-й год. "Праздник" прижился, оброс своими приметами и правилами и стал одним из тех, которые отмечает вся страна. И где бы кто из нас не находился - во Владивостоке, Екатеринбурге или Калининграде - все мы, как один, 31 декабря готовим свои самые вкусные блюда к новогоднему столу. Этому вопросу практически во всех семьях уделяется всегда особое внимание.

"РГ" попросила популярных столичных шеф-поваров поделиться рецептами новогодних блюд, которые они готовят не на профессиональной ресторанной кухне, а у себя дома для самых близких людей. Было два условия - продукты должны быть легкодоступны в любом регионе страны, а сам процесс приготовления максимально прост. В меню - мясной бочок по фамильному рецепту, цыпленок с самым новогодним - цитрусовым - ароматом и настоящие греческие рождественские печенья - меломакарона.

Маринованный бочок молодого поросенка от шеф-повара "Гранд-кафе Dr.Живаго" Алены Солодовиченко:

Фото: iStock

Что нужно: Подчеревок на 800 г, шесть зубчиков чеснока, три столовые ложки горчицы, одну столовую ложку меда. Соль, свежемолотый, острый перец острый и кориандр - по вкусу.

Что делать: Чеснок протираем через чеснокодавилку и натираем подчеревок со всех сторон. Специи смешиваем с горчицей и медом и натираем мясо. Маринуем 12 часов (лучше оставить на ночь). Перед запеканием разогреваем духовку до 180-200 градусов. Оборачиваем бочок в пергамент, затем подчеревок перекладываем на кусок фольги, оставляя по краям достаточно свободного места. Края соединяем, плотно защипываем, подворачиваем - так сок останется внутри. Выпекаем примерно час. Подавать с гренкой бородинского хлеба и огурцом.

Цитрусовый цыпленок от шеф-повара ресторанов Bambule и Black Swan Артема Мухина:

Фото: Из личного архива Артема Мухина

Что делать: 1. Маринад: берем лимон (1 шт) и апельсин (1 шт), моем их и натираем цедру. Добавляем цедру в глубокую чашу, затем выливаем сюда же сок из очищенных цитрусовых. Кладем 70 г коричневого сахара и 10 г морской соли. Добавляем 50 г оливкового масла, столько же соевого соуса, 200 гр белого вина, 100 г рисового уксуса или белого винного уксуса. А также горсть семян кориандра, хлопья или щепотку перца чили. Перемешиваем.

2. Берем цыпленка: любимые части с темным (красным) мясом. Промываем и просушиваем бумажным полотенцем. Кожицу снимать не нужно! Опускаем мясо в маринад и убираем в холодильник на ночь. Достаем замаринованное мясо из холодильника и перекладываем в форму для запекания. Включаем духовку на 250 градусов и оставляем там цыпленка на 10 минут - должна образоваться красивая корочка. Вынимаем мясо из духовки, а температуру убавляем до 180 градусов. Выкладываем на птицу слайсы лимона и апельсина. Поливаем цыпленка соком, который скопился в форме для запекания. Отправляем обратно в духовку и готовим еще 25-30 минут. Если любите аромат трюфеля, то готовую птицу можно сбрызнуть трюфельным маслом. Если любите сливочного цыпленка, то сделайте соус: жидкость, скопившуюся в форме для запекания, перелейте в сотейник, добавьте туда 33% сливки и доведите до кипения, аккуратно помешивая.

"Меломакарона" от шеф-повара ресторана современной греческой кухни Eva Романа Грачева:

Фото: iStock

Это аутентичные греческие рождественские печенья с ароматом гвоздики, корицы и апельсина, посыпанные рубленым грецким орехом, и пропитанные сиропом, которые в стране едят в новогодний период.

Что делать: Для приготовления печенья нам понадобится сироп, жидкая основа для теста и сухая составляющая. Смешать жидкую основу для теста: свежевыжатый апельсиновый сок 400 мл, подсолнечное масло 400 мл, масло оливковое экстра 180 мл, сахар 50 гр, гвоздика молотая 1/2 ч.л, корица молотая 3 ч.л, мускатный орех молотый 1/4 ч.л, сода 1 ч.л без горки, цедра одного апельсина.

2. Отдельно соединить 1 кг пшеничной муки и 200 г муки семола (мука крупного помола из пшеницы твердых сортов). Добавить к муке жидкую часть теста и смешать до однородности ложкой или лопаткой, специальное оборудование не требуется. Оставляем тесто в холодильнике на 2-3 часа затем формуем небольшими шариками и придаем продолговатую форму. Выкладываем на пергаментный лист, выпекаем в духовке при температуре 160 градусов желательно с конвекцией 20-25 мин.

Пока тесто подходит в холодильнике, нужно сварить сироп. Для этого понадобится: 500 мл воды, 800 мл сахара, 3 палочки корицы, 3 шт гвоздики, один апельсин, 50 г меда. Смешиваем все ингредиенты кроме меда в сотейнике, апельсин разрезаем на 4 части, доводим до кипения и варим 5-10 мин на слабом огне, снимаем .Когда сироп немного остынет, добавляем мед. Мед добавляем в конце, чтобы он не терял своих полезных свойств и вкуса.

Когда печенье готово и еще горячее, опускаем его в сироп на 5 минут затем вытаскиваем и выкладываем на любимую посуду пирамидкой (в Греции это печенье держат в сиропе до суток, только формуют их более крупным размером). Затем засыпаем тертым грецким орехом и цедрой апельсина.