Школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами

Школьные аттестаты будут маркировать OR-кодами. Это следует из приказа Минпросвещения "Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним". Документ утверждает образцы и описания аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложения к ним.

"Белое поле в форме квадрата размером 20 х 20 мм, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки: двумерного матричного штрихового кода (QR-код), представляющего черно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости", - говорится в документе.

Кстати, ранее Минпросвещения утвердило новый порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он вступает в силу 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года. Согласно документу, бланки титула аттестата и приложения к нему заполняются в том числе с использованием компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код).

Ранее в Минпросвещения сообщали, что QR-код поможет защитить документы об образовании от подделок.