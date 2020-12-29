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29.12.2020 16:27
Рубрика: В мире

Шотландия грозит выходом из Соединенного королевства

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Шотландская Национальная партия (SNP) заявила, что будет голосовать против "экстремального Brexit" авторства Бориса Джонсона. Одобренный Великобританией и Еврсоюзом договор, по словам лидера фракции SNP Иана Блэкфорда, укрепляет намерение Шотландии объявить о ее независимости и выходе из Соединенного Королевства.

Блэкфорд назвал сценарий Brexit авторства Бориса Джонсона "непростительным актом экономического вандализма и чудовищной глупости", которая обернется длительным разрушением экономики и оставит Соединенное Королевство в гораздо худшем состоянии в период пандемии коронавируса и экономического спада.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Шотландия была полностью проигнорирована Вестминстером в период Brexit, и мы вынуждены были платить разрушительную цену. Сегодня ясно, что единственный способ защитить интересы Шотландии и вернуть преимущества ее членства в Евросоюзе - это стать независимой страной. Заключенная сделка с ЕС выглядит для Шотландии очень скверно. Она прекращает наше членство в ЕС, вырывает нас из крупнейшего в мире единого рынка и таможенного союза, лишает нас права на свободу передвижения, увеличивает стоимость и торговые барьеры для шотландского бизнеса. Вина лежит на правительстве тори. Шотландия в подавляющем большинстве голосовала за то, чтобы остаться в ЕС. Граждане Шотландии имеют право определять наше собственное будущее как независимое европейское государство".

Отметив, что глава Лейбористской партии Кир Стармер пообещал, что лейбористы поддержат сделку Джонсона с Евросоюзом, Блэкфорд подчеркнул, что хотя сегодня очевидно, что сделка будет одобрена в любом случае, "это будет сделано не от нашего имени".

Лейбористы выразили разочарование договором Джонсона с Евросоюзом и тем не менее Стармер издал строгий указ от лица партии голосовать за достигнутое соглашение. Этот указ был принят многими членами Лейбористской партии в штыки. Целый ряд депутатов объявили, что уйдут со своих постов ради того, чтобы иметь возможность проголосовать против плана Джонсона.

Либеральные демократы осудили сделку с Евросоюзом, однако глава партии Эд Дейви ограничился скромным заявлением, что его депутаты воздержатся от поддержки Джонсона, но голосовать против его договора с Евросоюзом не будут. Депутатов парламента призвали обдумать принятое соглашение с Евросоюзом и 30 декабря проголосовать за сделку с ЕС. Палата общин и Палата лордов должны будут одобрить план в тот же день.

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