Силуанов дал прогноз по ценам на нефть

В долгосрочной перспективе российской экономике вряд ли придется рассчитывать на цены на нефть в 50 долларов за баррель и выше. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"В средне- и долгосрочной перспективе понятно, что спрос на углеводороды находится в рисковой зоне​​​. Все-таки это и зеленые технологии, все эти углеродные налоги, переход на электричество вместо бензина в автомобильной технике. Все это говорит о том, что рассчитывать на сохранение цен на уровне 50 и выше в долгосрочной перспективе маловероятно", - сообщил Силуанов.

Февральские фьючерсы на баррель нефти европейской марки Brent во вторник утром торгуются выше 51 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE. В законе о федеральном бюджете на следующие три года среднегодовые цены на баррель нефти российской марки Urals прогнозируются в 45,3 доллара в 2021 году, 46,6 доллара - в 2022 году и 47,5 доллара - в 2023 году.