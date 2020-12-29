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Текст:   Роман Маркелов 
11:03 29.12.2020

Силуанов рассказал о судьбе программы льготной ипотеки

Решение о том, будет ли продлеваться в следующем году программа по выдаче ипотеки по льготной ставке 6,5%, еще не принято. Об этом рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

"Вопрос продления льготной программы в следующем году решим. За месяц, может быть за полтора, до 1 июля, когда завершается официально программа, сядем, посмотрим, что будет происходить на рынке, какие будут ставки, как развиваться будет этот сектор, тогда примем решение. На сегодня нет решения, сразу могу сказать. Есть большой спрос, цены растут", - сообщил министр финансов.

Фото: РИА Новости
Степень льготности ипотеки могут установить в зависимости от региона

Ипотечное кредитование в России быстро растет на фоне действия программы льготной ипотеки под 6,5%, продленной до июля 2021 года. В рамках программы, запущенной весной для поддержки застройщиков и граждан, можно оформить ипотеку на сумму до 12 млн рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей - жителям остальных регионов. Льготная ипотека позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее неоднократно заявляла о том, что программу льготной ипотеки необходимо вовремя свернуть для того, чтобы на рынке не сформировались пузыри. Она подчеркивала, что льготная программа кредитования помогла гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия и продолжать ввод новых домов застройщикам. "Одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку", - предупреждала глава ЦБ.

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