Синод Русской православной церкви наметил главные события 2021 года

В 2021 году соберется Архиерейский собор Русской православной церкви. Об этом решено сегодня на Священном Синоде, который прошел в дистанционном формате. Собор пройдет с 15 по 18 ноября, он обсудит тему коронавируса и другие актуальные проблемы.

Еще до Синода, выступая на Епархиальном собрании Москвы, патриарх Кирилл сообщил о том, что в фокусе внимания собора как раз окажется кризис, постигший человечество в связи с пандемией коронавируса. Не менее актуальны в связи с этим вопросы внедрения цифровых технологий и систем контроля над жизнью людей, считают в Церкви. По мнению патриарха, Русской церкви "предстоит вновь возвысить свой предостерегающий голос по этому поводу, как она уже это делала на протяжении последних лет".

Коронавирусная пандемия заставляет менять некоторые церковные планы. Так, в целях профилактики ковида Синод перенес традиционные Рождественские чтения, обычно проходящие в январе, на май.

- Участники заседания приняли решение перенести мероприятия XXIX Международных Рождественских образовательных чтений на период с 16 по 19 мая 2021 года с именованием их XXIX Международными образовательными чтениями, - сказано в документах Синода.

Тема предстоящих Рождественских чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа" посвящена знаменитому святому, чье 800-летие со дна рождения как раз празднуется в 2021 году.

Еще одна новость Синода связана с учреждением комиссии по расследованию правонарушений священников.

- Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному Синоду и Высшему общецерковному суду Общецерковную дисциплинарную комиссию при Патриархе Московском и всея Руси, - сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте Московской патриархии.