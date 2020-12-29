Скорбящий лебедь остановил десятки поездов в Германии

Более 20 поездов были задержаны в Германии из-за лебедя, "скорбившего" на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника, говорится в пресс-релизе местной полиции.

Инцидент, потребовавший особой спасательной операции, произошел на железной дороге, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония), пишет РИА Новости. Два лебедя забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из птиц погибла, став, предположительно, жертвой контактной сети. Оставшийся в живых пернатый не хотел покидать место, где все случилось, а неоднократные попытки выманить его с путей оставались безрезультатными.

На помощь поспешили пожарные и их спецтехника, которая позволила поднять птицу. Вся работа заняла около пятидесяти минут. Все это время отправки ожидали 23 поезда. Сообщается, что уцелевшего лебедя выпустили на реке Фульда.