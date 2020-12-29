Слуцкий оценил заявление главы МИД Украины о "Спутник V"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российской вакцине "Спутник V".

Ранее украинский министр назвал ее гибридным оружием России против Украины​​​.

"Заголовок из серии "назло маме уши отморожу". Не смешно, скорее грустно за украинский народ, - заметил глава комитета. - В порыве русофобии Киев подвергает риску жизни своих же людей".

Он назвал заявление "политикой "гибридного геноцида" в угоду западным кураторам".