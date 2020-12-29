СМИ: Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка

Банк России предлагает внедрить универсальный платежный адрес для упрощения процедуры смены обслуживающего банка и повышения конкуренции на рынке. Об этом говорится в проекте стратегии развития Национальной платежной системы на 2021-2023 годы, который ЦБ разослал представителям отрасли, сообщает РБК.

Соответствующий механизм может быть запущен при востребованности на рынке, говорится в документе, который ЦБ разослал представителям отрасли. Его подлинность изданию подтвердили четыре источника на банковском рынке.

"ЦБ также намерен определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты. Запуск "механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка" должен способствовать развитию конкуренции, говорится в проекте стратегии. В документе не уточняются технические детали обсуждаемого сервиса, а также не говорится о том, что он приведет к отмене использования других банковских реквизитов", - сообщается в материале.

Стратегия, указывается в сообщении со ссылкой на представителя ЦБ, подготовлена с привлечением участников рынка и продолжает обсуждаться. Уточняется, что первый вариант документа регулятор представил еще в прошлом году. "Еще одной задачей стратегии является снижение стоимости платежных услуг для граждан и бизнеса", - добавил представитель регулятора.