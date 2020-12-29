СМИ: КНДР ограничила использование иностранной валюты

Северная Корея ввела ограничение на использование иностранной валюты на собственном рынке. Об этом сообщает японская газета Asahi со ссылкой на чиновников из Южной Кореи.

По информации издания, ограничения уже вступили в силу и связаны с новым экономическим планом КНДР, который должен утвердить съезд Корейской трудовой партии, запланированный на январь следующего года. Отмечается, что за счет сокращения обращения иностранный валюты власти намерены усилить контроль над рынком и укрепить северокорейскую вону.

На текущий момент, по данным китайских и южнокорейских источников, на которых ссылается газета, реальный обменный курс в КНДР сейчас составляет 6 тысяч вон за один доллар. При этом еще в начале осени он находился на уровне 8 тысяч вон за доллар.