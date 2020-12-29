Союз писателей Украины перестанет публиковать авторов из РФ, Беларуси и Китая

Национальный союз писателей Украины принял решение о прекращении публикации авторов из тех стран, которые на площадке ООН и в других международных организациях выступили против территориальной целостности Незалежной. Как уточняет портал Strana.ua помимо России, Беларуси, Армении и Китая в список попали еще 13 государств.

При этом в организации отметили, что исключением из нового правила могут стать произведения уже умерших классиков. Также опубликовать свои работы смогут современные писатели из указанных стран, "публично поддерживающие территориальную целостность Украины и осуждающие агрессию Российской Федерации". Кроме того, Национальный союз писателей прекратит проведения совместных акций с дипломатическими представительствами этих стран.

В "санкционный" список также вошли: Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия и Судан.