Специалисты назвали лучший Android-смартфон за свои деньги

Издание Gizmochina опубликовало рейтинг лучших смартфонов, выпущенных в 2020 году, разделив их на несколько категорий. В номинации "флагман с лучшим соотношением цены и качества" победил Xiaomi Mi 10T 5G.

Эксперты отметили, что при цене около 600 евро (около 54 тысяч рублей) смартфон оснащен "невероятным" ЖК-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, почти топовым процессором Snapdragon 854, тройной камерой и сверхбыстрой памятью UFS 3.1 объемом 128 Гб, а также внушительным аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

"Почетное упоминание" в этой категории досталось Samsung Galaxy S20 FE, который обладает характеристиками не чуть не хуже и при этом получит три гарантированных обновления Android.

В категории "лучший универсальный флагман" победил Xiaomi Mi 10, а "почетное упоминание" получил Samsung Galaxy S20. Лучшим камерофоном 2020 года был назван Huawei Mate 40 Pro+. А лучшим бюджетным 5G-смартфоном эксперты назвали OnePlus Nord.