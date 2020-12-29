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29.12.2020 17:23
Рубрика: Власть

Список иноагентов пополнила некоммерческая организация "НАСИЛИЮ.НЕТ"

Текст: Александр Степанов

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов некоммерческую организацию "НАСИЛИЮ.НЕТ". Как сообщается на сайте министерства, это решение было принято 29 декабря для исполнения требований действующего российского законодательства.

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"В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация "Центр по работе с проблемой насилия "НАСИЛИЮ.НЕТ", - отмечается на сайте ведомства.

Как сообщала Российская газета, 28 декабря Минюст РФ добавил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пять человек. В список были включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович и Савицкая Людмила Алексеевна.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минюст

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