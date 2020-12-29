Список иноагентов пополнила некоммерческая организация "НАСИЛИЮ.НЕТ"

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов некоммерческую организацию "НАСИЛИЮ.НЕТ". Как сообщается на сайте министерства, это решение было принято 29 декабря для исполнения требований действующего российского законодательства.

"В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация "Центр по работе с проблемой насилия "НАСИЛИЮ.НЕТ", - отмечается на сайте ведомства.

Как сообщала Российская газета, 28 декабря Минюст РФ добавил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пять человек. В список были включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович и Савицкая Людмила Алексеевна.