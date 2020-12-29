Кинологи составили топ-10 популярных кличек собак в 2020 году

Российские кинологи на основе анализа данных регистрации собак составили рейтинг самых популярных кличек среди животных в 2020 году. Собаководы любят называть своих питомцев именами греческих богов и благозвучных названий городов, однако распространение коронавирусной инфекции также повлияло на выбор кличек.

В России, например, появилась собака породы сибирский хаски, которая носит кличку Пандемия. Кроме того, есть четыре собаки по кличке Вирус - это имя носят: немецкая овчарка, бультерьер, цвергшнауцер и немецкий охотничий терьер.

- Интересно, что пока мы не зарегистрировали ни одной собаки по кличке Ковид, но, кто знает, может быть скоро в России будет бегать щенок и с такой кличкой, − рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По данным Российской кинологической федерации, самой популярной кличкой стал Оскар, на втором месте - Оливия, третью строчку рейтинга занимает - Жасмин. Далее идут по убыванию: Зевс, Жаклин, Есения, Марсель, Николь, Валенсия и Злата.

Кинологи также отметили удивительную стабильность: на самых верхних позициях рейтинга в течение пяти лет за первое место с переменным успехом соревнуются Оскар, Жасмин и Оливия. В прошлом году кличка Оскар занимала третью позицию, а на первом месте была кличка Жасмин.