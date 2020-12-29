Трамп обогнал Обаму в рейтинге "восхищения"

Действующий президент США Дональд Трамп прервал 12-летнюю гегемонию экс-президента Барака Обамы в рейтинге "восхищения" среди американцев, который ежегодно проводит Gallup. Как отмечает издание The Hill, восемнадцать процентов граждан США назвали Трампа человеком, которым они больше всего восхищаются. Обама в этом опросе набрал 15%, а Джо Байден, будущий глава Белого дома, "всего" - 6%.

Еще три процента американцев назвали достойным восхищения главного инфекциониста США Энтони Фаучи, два процента проголосовали "за" Папу римского Франциска.

В рейтинг лидеров также вошли генеральный директор Tesla Илон Маск, сенатор Берни Сандерс, основатель Microsoft Билл Гейтс, звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс и Далай-лама.

Отмечается, что Дональд Трамп уже в 10-й раз попадает в десятку лучших. До того, как он стал президентом США, Трамп входил в список в 1988, 1989, 1990 и 2011 годах. В то время как Байден попал в топ-10 только во второй раз. Gallup уточняет, что опрос проводился в начале декабря, и в нем приняли участие 1018 совершеннолетних американцев.