Новости

В России выделят новые частоты для развития 5G 18:33
Минстрой предложил новые меры по сдерживанию цен на арматуру 18:32
В Ленобласти отменили "комендантский час" для детей 18:25
Южная Корея снова отложила испытания собственной ракеты-носителя "Нури" 18:22
Шувалов возглавил совет директоров фонда "Сколково" 18:17
Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд 18:13
Алексей Копайгородский вступил в должность главы Сочи 18:00
В Подмосковье загорелся ресторан "Дюшес" 17:57
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили COVID и восстановление Карабаха 17:26
Хуснуллин: В Севастополе сделаем гарантированный запас воды 17:25
Список иноагентов пополнила некоммерческая организация "НАСИЛИЮ.НЕТ" 17:23
Глава Ставрополья сделал прививку от коронавируса 17:19
Трамп обогнал Обаму в рейтинге "восхищения" 17:10
В праздничные дни столичная ГИБДД усилит контроль за нетрезвыми водителями 17:04
Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января 16:57
Трутнев попросил КНР снять ограничения на ввоз российской рыбы 16:55
Депутат МГД Головченко: Московский бизнес нуждается в усовершенствовании законодательства 16:54
Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА 16:45
Экипаж "Онеги" будут искать внутри затонувшего судна 16:44
Эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции начнется 11 января 16:40
В английской премьер-лиге побит рекорд по числу заболевших COVID-19 16:29
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19 16:26
Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний" 16:01
Кассационные суды в России за год рассмотрели порядка 255 тысяч жалоб 15:54
Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 17:10
Рубрика: В мире

Трамп обогнал Обаму в рейтинге "восхищения"

Текст: Алексей Чуриков

Действующий президент США Дональд Трамп прервал 12-летнюю гегемонию экс-президента Барака Обамы в рейтинге "восхищения" среди американцев, который ежегодно проводит Gallup. Как отмечает издание The Hill, восемнадцать процентов граждан США назвали Трампа человеком, которым они больше всего восхищаются. Обама в этом опросе набрал 15%, а Джо Байден, будущий глава Белого дома, "всего" - 6%.

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
Трамп подписал бюджет на 2021 год и одобрил помощь экономике США

Еще три процента американцев назвали достойным восхищения главного инфекциониста США Энтони Фаучи, два процента проголосовали "за" Папу римского Франциска.

В рейтинг лидеров также вошли генеральный директор Tesla Илон Маск, сенатор Берни Сандерс, основатель Microsoft Билл Гейтс, звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс и Далай-лама.

Отмечается, что Дональд Трамп уже в 10-й раз попадает в десятку лучших. До того, как он стал президентом США, Трамп входил в список в 1988, 1989, 1990 и 2011 годах. В то время как Байден попал в топ-10 только во второй раз. Gallup уточняет, что опрос проводился в начале декабря, и в нем приняли участие 1018 совершеннолетних американцев.

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
Кабмин предложил бесплатный доступ к социально значимым сайтам
За сутки в России подтверждено 27 002 случая COVID-19 в 85 регионах
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
ФСБ вскрыла схему поборов и взяток в РАНХиГС
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек