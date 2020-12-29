Указ губернатора Ульяновской области от 28 декабря 2020 года № 199 "О дополнительных ограничительных мерах в период новогодних праздников"

Постановляю:

1. В период новогодних праздников с учётом Методических рекомендаций МР 3.1.0225-20 "Организация противоэпидемических мероприятий в период новогодних праздников", утверждённых руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, и благополучия человека, Главным государственном санитарным врачом Российской Федерации 22 декабря 2020 года:

1.1. Правительству Ульяновской области совместно с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области обеспечить соблюдение ограничительных мер, предусмотренных указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности", уделив особое внимание усилению контроля за работой:

общественного городского и пригородного транспорта в части соблюдения перчаточно-масочного режима, требований к мойке и дезинфекции салонов в течение дня;

организаций торговли и организаций, предоставляющих услуги населению, в части соблюдения масочного режима, использования санитайзеров, проведения дезинфекционных мероприятий.

1.2. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мартыновой Н.Н. обеспечить активизацию разъяснительной работы с населением о высоких рисках инфицирования во время поездок и путешествий, важности соблюдения. требований масочного и дезинфекционного режима, а также о необходимости максимального снижения числа контактов с людьми, не входящими в близкий круг общения, в том числе ограничения числа участников семейных торжеств.

1.3. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области совместно с областным государственным казённым учреждением "Агентство по туризму Ульяновской области" при туристических поездках организованных групп людей (включая детские организованные группы) обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических мер, включающих использование масок и дезинфицирующих средств, составление графика посещения объектов культуры с целью обеспечения социальной дистанции.

1.4. Администрациям торговых центров обеспечить в течение дня и по окончании рабочего дня дезинфекцию помещений, а также проведение еженедельных генеральных уборок с дезинфекцией по типу заключительной.

1.5. Санаторно-курортным организациям и организациям, оказывающим гостиничные услуги:

обеспечить ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания в помещениях вне комнат проживания;

обеспечить проведение ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, дезинфекции всех контактных поверхностей, а при выезде посетителей - дополнительной уборки номера с использованием парогенератора или пылесоса с моющими химическими средствами с последующим применением дезинфицирующих средств.

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







