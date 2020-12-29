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29.12.2020 23:23
Рубрика: Экономика

Упрощенная процедура взыскания долгов за коммунальные услуги продлена на год

Текст: Марина Трубилина

Сокращены сроки ряда процедур в сфере строительства. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Ускоряется внесение изменений в правила землепользования и застройки, подготовка документации по планировке территории. Если при проведении строительных работ обнаружены признаки объектов культурного наследия, извещать об этом органы власти можно в электронной форме. Уточняются сроки рассмотрения органами охраны объектов культурного наследия проекта генплана территорий исторических поселений, сроки рассмотрения этими органами проекта правил землепользования и застройки.

Кроме того, на год, до начала 2022 года, продлевается возможность предоставления членам саморегулируемых организаций в сфере строительства займов за счет средств компенсационных фондов этих организаций. Эта мера была введена для поддержки строителей в период пандемии.

Также в очередной раз откладывается требование для коммунальных организаций предоставлять данные о документах жителя при обращении в суд с иском о взыскании долга за жилищно-коммунальные услуги. Таких данных у коммунальщиков, как правило, нет, и распространение на них этого порядка может вообще приостановить взыскание долгов с жителей. Предполагалось, что управляющие и ресурсоснабжающие организации смогут получать нужные сведения (например, паспортные данные) должника из ГИС ЖКХ, однако пока им дана очередная отсрочка - до начала 2022 года.

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