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29.12.2020 11:33
Рубрика: Экономика

В 2021 году страховой рынок будет умеренно расти

Текст: Евгения Носкова
В 2021 году страховой рынок вырастет на 7-9% до 1,65 триллиона рублей, прогнозируют в "Эксперт РА". Это базовый сценарий, согласно которому рынок будет расти умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики.

Лидером роста вновь станет страхование жизни: темпы прироста премий в 2021 году составят 20-25%. Из-за низких ставок по депозитам и изменения с 2021 года налогообложения доходов по ним растет интерес россиян к другим инвестиционным инструментам. При этом полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни становятся доступнее для массовых клиентов. Дополнительным стимулом аналитики "Эксперт РА" называют добавление в полисы страхования жизни популярных медицинских опций (онкориски, чекапы, телемедицина).

Фото: iStock
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Согласно прогнозам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в 2021 году продолжится равномерное развитие рынка, прирост совокупных сборов может составить от 5 до 10%. Среди лидеров отрасли по сборам - страхование жизни, ОСАГО, страхование от несчастных случаев, ДМС и каско. Продление программы льготной ипотеки и высокие показатели по объему выдачи кредитов населению обеспечат положительную динамику сборов в сфере кредитного страхования (страхование от несчастных случай и болезней и страхование жизни заемщика).

Как показало исследование "Ингосстраха", для 20% россиян стоимость и качество программы ипотечного страхования входит в число основных факторов при выборе жилищного кредита. По словам начальника управления по работе с банками компании Романа Варламова, все больше граждан ориентируются на максимально полные страховые программы при оформлении ипотеки.

По прогнозам "Эксперт РА", объем премий по страхованию от несчастных случаев и болезней в 2021 году вырастет на 5-6%, по страхованию имущества физических лиц на 6-8%. Рост в автокаско будет скромнее, 2-3%. Сегмент зависит от платежеспособности населения и ставок по кредитам. По мнению аналитиков страховой компании "Согласие", в 2021 году можно ожидать небольшого снижения числа новых договоров автокаско из-за закредитованности граждан и роста цен на автомобили. Стабильность рынку обеспечат пролонгации, на которые приходится две трети годовых сборов.

В "Эксперт РА" наиболее пострадавшим в результате пандемии сегментом считают ДМС. Большая часть договоров заключается в первом квартале, поэтому основной эффект негативного влияния эпидемии проявится именно в 2021 году. Из-за замедления деловой активности и сокращения расходов предприятиями объем премий по ДМС снизится на 5-6%. Поддержат сегмент полисы с франшизами и усеченным набором рисков, а также включение в покрытие телемедицины, позволяющей клиентам снизить расходы на полис.

"В целом результаты кризисного 2020 года показали, что страховщики умеют справляться с трудностями и быстро адаптироваться к новой реальности. Именно в 2020 году основные усилия и ресурсы были направлены на развитие цифровизации страхового рынка. Мы рассчитываем, что запас прочности, сформированный в 2020 году, позволит пройти сквозь трудности в наступающем 2021-м", - отметил президент ВСС Игорь Юргенс.

Экономика Страхование

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