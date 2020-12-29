В английской премьер-лиге побит рекорд по числу заболевших COVID-19

За минувшую неделю в чемпионате Англии по футболу выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом - 18 инфицированных среди футболистов и персонала клубов, сообщается на официальном сайте турнира.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в середине ноября: тогда COVID-19 выявили у 16 человек.

Всего с 21 по 27 декабря тесты сдали 1479 игроков и сотрудников клубов. Всех, у кого положительный результат, отправили на 10-дневный карантин.

Ранее из-за вспышки коронавируса в "Манчестер Сити" отложили матч команды в 16-м туре чемпионата Англии против "Эвертона", запланированный на 28 декабря.