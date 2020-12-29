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29.12.2020 00:00
Рубрика: В мире

От России с любовью

В Аргентине стартовала вакцинация с применением вакцины "Спутник V"
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
В Аргентине официально началась вакцинация населения от коронавируса. В прошлый четверг спецрейсом из Москвы в Буэнос-Айрес были доставлены первые 300 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Разработанный правительством и запущенный сегодня Национальный план вакцинации является для Аргентины беспрецедентным. Руководство страны рассчитывает, что при его четком выполнении уже к осени 2021 года существенная часть населения из групп риска получит иммунитет от COVID-19.
Российскую вакцину "Спутник V" развезут в восемь тысяч прививочных пунктов по всей Аргентине. Фото: EPA Российскую вакцину "Спутник V" развезут в восемь тысяч прививочных пунктов по всей Аргентине. Фото: EPA
Российскую вакцину "Спутник V" развезут в восемь тысяч прививочных пунктов по всей Аргентине. Фото: EPA

Масштабы вакцинации для страны с населением в 45 миллионов человек действительно впечатляют. Для формирования прививочных бригад задействованы 116 тысяч человек, к которым дополнительно присоединятся еще 10 тысяч волонтеров. По всей стране оборудовано почти 8 тысяч пунктов вакцинации. На реализацию всего подготовительного комплекса мероприятий из государственного бюджета было выделено 3,5 миллиарда песо (примерно 3,1 млрд рублей. - Прим. "РГ"). Эти средства пошли на закупку оборудования, обеспечение материально-технического снабжения, оплату труда и на специальные образовательные программы для участников.

Фото: Reuters
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Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря получению "Спутника V" Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации своего населения. Рассуждая на тему доступности различных вакцин в целом, Фернандес обратил внимание на сложившуюся в мире по вине развитых стран негативную ситуацию. По его мнению, эти государства монополизировали вакцины, фактически заблокировав доступ к ним для других.

"И поэтому все страны периферии с такой же одержимостью, как мы, и с такими же сложностями пытаются их (вакцины. - Прим. "РГ") найти. Если бы не Россия, обратившая внимание на наши потребности, то мы продолжили бы оставаться в числе таких стран. И поэтому я навеки останусь благодарен Российской Федерации", - заявил аргентинский президент.

Он также сообщил, что уже после доставки первой партии российской вакцины общался с руководством нескольких стран региона, проявивших интерес к "Спутнику V". Как уточнил Фернандес, он беседовал с министром иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо и президентом Боливии Луисом Арсе. Аргентинский лидер пообещал, что окажет им всю возможную помощь, если таковая потребуется, для налаживания контакта и диалога с российскими коллегами.

По данным министерства здравоохранения Аргентины, план вакцинации предусматривает формирование иммунитета к коронавирусу примерно у 24 миллионов человек. Прибывшие на прошлой неделе первые 300 тысяч доз за минувшие выходные были пропорционально распределены по стране. Из-за высокой плотности населения провинция Буэнос-Айрес получила наибольшее количество доз - 123 тысячи. Для удобства граждан запись на прививку осуществляется на специально созданных при участии министерства здравоохранения интернет-порталах.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Одной из особенностей этой цифровой записи является четкое планирование времени посещения центров вакцинации, чтобы в них не образовывались очереди. В этой провинции на прививку уже записалось почти 300 тысяч человек. Первыми российскую вакцину получат работники медицины. Причем приоритет будет отдаваться тем, кто трудится в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Затем прививку начнут получать находящиеся в группе риска граждане старше 60 лет.

Губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф отметил, что план вакцинации представляет собой "очень амбициозный и крайне сложный проект". "Вакцина для меня - это как стакан воды в пустыне. Наконец-то наука в рекордно сжатые сроки смогла найти управу на вирус, которому мы проигрывали. Но начиная со вторника Аргентина даст ему бой", - заявил он. Кисильоф отдельно обратился к представителям местной оппозиции и ряду общественных организаций с просьбой умерить пыл и перестать дезинформировать собственное население.

План вакцинации предусматривает формирование иммунитета к коронавирусу примерно у 24 миллионов человек

"Налицо крайне интенсивная кампания по дискредитации вакцинации и созданию атмосферы недоверия. Порой это прямая антипрививочная агитация. Если бы мы не привезли вакцину, они (оппозиция. - Прим. "РГ") подняли бы крик. Мы доставили вакцину, но и это им не нравится. С таким подходом надо заканчивать", - подчеркнул губернатор. Кстати, Аксель Кисильоф также сообщил, что сам планирует привиться "Спутником V" в самое ближайшее время. Напомним, что всего за время пандемии в Аргентине выявлено 1,6 миллиона случаев заражения COVID-19, 42,6 тысячи случаев закончились летальным исходом.

В мире Южная Америка Аргентина Вакцинация от коронавируса А как у них? Пандемия коронавируса COVID-19

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