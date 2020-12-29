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29.12.2020 10:36
Рубрика: Общество

В Беларуси начинается вакцинация от COVID-19 вакциной "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная
В Беларуси начинается вакцинация населения против коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщило министерство здравоохранения Республики Беларусь, министерство здравоохранения России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь, которая стала первым государством после России, зарегистрировавшим "Спутник V". Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря, уточнили в РФПИ. При этом учитывались не только результаты российских испытаний вакцины, но также и итог собственного тестирования вакцины, которое проходило в Беларуси с 1 октября в восьми медучреждениях с соблюдением международных требований.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Кроме того, в Беларуси планируется локализовать производство российской вакцины. РФПИ подписал соглашение с холдингом Белфармпром, на предприятиях которого уже готовятся производственные мощности для выпуска готовой формы препарата.

"Иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом. Сегодня в Беларуси начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19, - сообщил министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич. - Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться исключительно в добровольном порядке".

Дмитрий Пиневич также добавил что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование для транспортировки препарата.

"Быстрый доступ жителей Беларуси к российской вакцине во многом стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы, - отметил глава российского минздрава Михаил Мурашко. - Важно подчеркнуть рациональный подход Беларуси к локальным клинически исследованиям вакцин. Протокол проведенного в стране клинического исследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных клинического изучения "Спутника V" для жителей Беларуси".

"Выпуск готовой формы вакцины в Беларуси существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания новой коронавирусной инфекцией", - добавил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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