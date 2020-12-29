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29.12.2020 13:19
Рубрика: Власть

В Центре спецназначения "Витязь" готовят специалистов для всех округов

Текст: Михаил Фалалеев
Центр специального назначения оснащен новейшим вооружением, техникой и экипировкой. Бойцы легендарного "Витязя" готовы к действиям на земле, под водой и с воздуха. Кроме того, специалистов самого широкого профиля здесь готовят и для других военных округов Росгвардии, способных выполнять задачи в различных климатических и природных условиях нашей страны. "Витязи" по праву считаются элитой спецназа Росгвардии.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В пресс-службе ведомства рассказали, что одна из главных задач бойцов Центра - участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Они легко высаживаются на воду с борта воздушного судна и десантируются с большой высоты даже в арктических широтах. Здесь ежедневно совершенствуется мастерство, успешно применяются приобретенные навыки в специальных операциях.

Фото: РИА Новости
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Более двух тысяч военнослужащих Центра специального назначения "Витязь" Росгвардии отмечены орденами и медалями, 14 - удостоены звания Героя России, 8 из них - посмертно. Спецназ Росгвардии "Витязь" - победитель престижных международных соревнований среди подразделений специального назначения силовых структур как в России, так и за рубежом. На состоявшихся в феврале 2020 года международных соревнованиях спецназа "UAE Swat Challenge" в Дубае команда Центра специального назначения "Витязь" завоевала серебро.

В октябре 2020 года команда "витязей" одержала победу на VIII Открытом чемпионате России по тактической стрельбе среди силовых подразделений, посвященном памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. По итогам соревнований по триатлону специального назначения, в которых приняли участие военнослужащие и сотрудники Росгвардии, а также сотрудники Федеральной службы судебных приставов, первое и второе место завоевали команды ЦСН "Витязь". Знаковым спортивным достижением 2020 года в жизни Центра стало восхождение на западную вершину Эльбруса, которое спецназовцы посвятили победе советских войск в Битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

Центр специального назначения создан по инициативе начальника внутренних войск МВД СССР генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева и ведет свою историю от учебной роты специального назначения, созданной на базе 2-го полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского. Первым командиром первого в войсках подразделения спецназа был капитан Владимир Мальцев. Его преемником стал молодой офицер Сергей Лысюк, в последующем - Герой России, легендарный командир отряда "Витязь". Именно в "Витязе" зародилась традиция сдачи квалификационных испытаний на право ношения крапового берета, который является символом Росгвардии.

На протяжении 43 лет "витязи" были в гуще драматических событий, которые переживала страна: Нагорный Карабах, Фергана, Абхазия и Южная Осетия, Ингушетия и Северная Осетия, контртеррористическая операция на Северном Кавказе, Буденновск и московский Театральный центр на Дубровке. В 2017 году Указом Президента РФ за подвиги и отличие в контртеррористических операциях и проявленные при этом личным составом мужество и самоотверженность ЦСН "Витязь" удостоен ордена Кутузова.

Фото: Григорий Сысоев /sco-russia2020.ru/РИА Новости
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В списки Центра специального назначения "Витязь" навечно зачислены Герои России рядовые Николай Ситников, Олег Долгов, Евгений Золотухин, сержанты Сергей Бурнаев, Алексей Ситников, старший сержант Сергей Шрайнер, старший лейтенант Иван Шелохвостов и капитан Дмитрий Серков.

Сегодня, 29 декабря, ордена Кутузова Краснознаменный Центр специального назначения (ЦСН) "Витязь" Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 43-летие со дня образования.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Росгвардия

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