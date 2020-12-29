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29.12.2020 20:20
Рубрика: В мире

Памятник на лапах

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Неделя № 297(8351)
В Испании установили памятник псу по кличке Аякс, который в 2009 году помог предотвратить теракт.

Тогда в стране еще активно действовала группировка ЭТА (в настоящее время она уже прекратила свое существование), ее члены периодически минировали различные объекты по всему королевству. Когда 30 июля 2009 года возле полицейской казармы в городе Пальманова прогремел взрыв, четвероногого агента, служившего в рядах Гражданской гвардии на Балеарских островах, привлекли к обследованию места происшествия. Тогда-то он и обнаружил вторую бомбу, которая могла унести множество жизней.

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За тот случай собаку особо отметили. Аякс стал первым псом, получившим награду от королевского двора. И вот теперь в его честь был установлен бюст в местечке Антекера, недалеко от Малаги. Именно тут жил после выхода на пенсию героический пес, и тут находится его могила - на кладбище животных, где также похоронены собаки, служившие в армии во время мировых войн.

Как отметил его напарник Хуан Карлос Алабарсес, Аякс олицетворял честь, верность, дисциплину, дух жертвенности, рассудительность". По его словам, в правоохранительных органах были и другие собаки, совершавшие подвиги, но их истории были забыты. Чтобы этого не повторилось, в новом городском парке создано пространство, посвященное самым известным собакам.

В это время у нас

Большое сердце маленькой собаки

В местечке Синдор (Республика Коми) мальчик чуть не стал жертвой волка прямо возле дома. Спасла ребенка домашняя собака, джек-рассел-терьер Джесси. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Мальчик выбегает из ворот дома (дети играли в прятки ) и прячется за сугроб. Вдруг появляется волк. Он крадется к месту, где затаился ребенок. Когда расстояние между ними сокращается буквально до одного прыжка зверя, со двора пулей вылетает пес и вцепляется в волка. Хищник убегает, унося с собой терьера. Перепуганный ребенок скрывается во дворе… Отец семейства пошел по волчьему следу и вскоре нашел окровавленную собаку. Ее доставили в ветеринарную клинику, но врачи оказались бессильны - Джесси умерла на руках хозяев. Хищник же скрылся в лесу. Жители Синдора говорят, что в их населенном пункте волки еще никогда не подходили так близко к домам. Но для Коми в целом агрессия хищников - давняя боль.

Евгения Цинклер

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