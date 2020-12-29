В Китае нашли 1800-летний мавзолей императора

Китайские археологи при проведении изыскательских работ в провинции Хэнань, в центре страны, обнаружили древний артефакт, который помог идентифицировать местонахождение мавзолея императора Лю Чжи из династии Восточная Хань (25-220 гг. нашей эры).

Как сообщает China.org.cn, археологи изучали руины, расположенные возле деревни Байцаопо, район Ибинь. Это местечко входит в состав города Лоян, который в древности был одной из столиц Китая.

Руины неизвестного сооружения были обнаружены еще несколько лет назад, однако до последнего времени идентифицировать их не удавалось. Сделать это помогла новая находка. При проведении раскопок археологи обнаружили круглый каменный сосуд тазообразной формы высотой 25 см и диаметром 80 см.

На его стенках были выгравированы иероглифы. Ученые расшифровали эту надпись и установили, что артефакт был изготовлен в третий год правления Гуанхэ, то есть в 180 году нашей эры.

Ван Сяньцю, младший научный сотрудник Исследовательского института культурных реликвий и археологии города Лоян, пояснил, что Гуанхэ - это титул Лю Хуна, преемника императора Лю Чжи. По мнению ученых, каменный сосуд был изготовлен, когда Лю Хун строил мавзолей для Лю Чжи.

По словам Вана, новая находка согласуется с данными письменных источников, изученных ранее. Все вкупе дает исследователям уверенность в том, что найденное сооружение - это мавзолей императора Лю Чжи.

Согласно историческим записям, этот правитель был похоронен к юго-востоку от Лояна. В тот период времени этот город был столицей династии Восточная Хань. До сих пор у ученых не было ни одного археологического свидетельства, которое позволило бы с точностью идентифицировать гробницу.

Похоже, теперь такое доказательство появилось. По мнению Ван Сяньцю, найденный артефакт был изготовлен именно во время строительства мавзолея Лю Чжи. Это открытие имеет большое значение для изучения практики захоронений императоров династии Восточная Хань.

К слову, в последние годы в районе села Байцаопо ученые неоднократно находили развалины древних сооружений, насчитывающих тысячи лет, колодцев, дорог и даже дренажных каналов.