В Китае нашли 1800-летний мавзолей императора

Новости

В России выделят новые частоты для развития 5G 18:33
Минстрой предложил новые меры по сдерживанию цен на арматуру 18:32
В Ленобласти отменили "комендантский час" для детей 18:25
Южная Корея снова отложила испытания собственной ракеты-носителя "Нури" 18:22
Шувалов возглавил совет директоров фонда "Сколково" 18:17
Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд 18:13
Алексей Копайгородский вступил в должность главы Сочи 18:00
В Подмосковье загорелся ресторан "Дюшес" 17:57
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили COVID и восстановление Карабаха 17:26
Хуснуллин: В Севастополе сделаем гарантированный запас воды 17:25
Список иноагентов пополнила некоммерческая организация "НАСИЛИЮ.НЕТ" 17:23
Глава Ставрополья сделал прививку от коронавируса 17:19
Трамп обогнал Обаму в рейтинге "восхищения" 17:10
В праздничные дни столичная ГИБДД усилит контроль за нетрезвыми водителями 17:04
Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января 16:57
Трутнев попросил КНР снять ограничения на ввоз российской рыбы 16:55
Депутат МГД Головченко: Московский бизнес нуждается в усовершенствовании законодательства 16:54
Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА 16:45
Экипаж "Онеги" будут искать внутри затонувшего судна 16:44
Эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции начнется 11 января 16:40
В английской премьер-лиге побит рекорд по числу заболевших COVID-19 16:29
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19 16:26
Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний" 16:01
Кассационные суды в России за год рассмотрели порядка 255 тысяч жалоб 15:54
Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 17:17
Рубрика: Общество

В Китае нашли 1800-летний мавзолей императора

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи при проведении изыскательских работ в провинции Хэнань, в центре страны, обнаружили древний артефакт, который помог идентифицировать местонахождение мавзолея императора Лю Чжи из династии Восточная Хань (25-220 гг. нашей эры).

Фото: flickr.com/wouter.harteveld
В Помпеях обнаружили "лавку уличной еды" с остатками продуктов

Как сообщает China.org.cn, археологи изучали руины, расположенные возле деревни Байцаопо, район Ибинь. Это местечко входит в состав города Лоян, который в древности был одной из столиц Китая.

Руины неизвестного сооружения были обнаружены еще несколько лет назад, однако до последнего времени идентифицировать их не удавалось. Сделать это помогла новая находка. При проведении раскопок археологи обнаружили круглый каменный сосуд тазообразной формы высотой 25 см и диаметром 80 см.

На его стенках были выгравированы иероглифы. Ученые расшифровали эту надпись и установили, что артефакт был изготовлен в третий год правления Гуанхэ, то есть в 180 году нашей эры.

Ван Сяньцю, младший научный сотрудник Исследовательского института культурных реликвий и археологии города Лоян, пояснил, что Гуанхэ - это титул Лю Хуна, преемника императора Лю Чжи. По мнению ученых, каменный сосуд был изготовлен, когда Лю Хун строил мавзолей для Лю Чжи.

Фото: iStock
В Испании найдены десятки римских лагерей времен 200-летней войны

По словам Вана, новая находка согласуется с данными письменных источников, изученных ранее. Все вкупе дает исследователям уверенность в том, что найденное сооружение - это мавзолей императора Лю Чжи.

Согласно историческим записям, этот правитель был похоронен к юго-востоку от Лояна. В тот период времени этот город был столицей династии Восточная Хань. До сих пор у ученых не было ни одного археологического свидетельства, которое позволило бы с точностью идентифицировать гробницу.

Похоже, теперь такое доказательство появилось. По мнению Ван Сяньцю, найденный артефакт был изготовлен именно во время строительства мавзолея Лю Чжи. Это открытие имеет большое значение для изучения практики захоронений императоров династии Восточная Хань.

К слову, в последние годы в районе села Байцаопо ученые неоднократно находили развалины древних сооружений, насчитывающих тысячи лет, колодцев, дорог и даже дренажных каналов.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
Кабмин предложил бесплатный доступ к социально значимым сайтам
За сутки в России подтверждено 27 002 случая COVID-19 в 85 регионах
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
ФСБ вскрыла схему поборов и взяток в РАНХиГС
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации