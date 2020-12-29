В МИД РФ назвали основные внешнеполитические итоги года

Новости

Ударные возможности АПЛ "Иркутск" возрастут вдвое 14:00
Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб 13:56
Сергей Суханов назначен генеральным директором Корпорации по туризму 13:53
В Иране стартовали испытания национальной вакцины от COVID-19 13:50
СК не комментирует задержание замглавы ОМВД Хамыстханова за покушение на взятку 13:50
Министр обороны Швеции выступил против вступления страны в НАТО 13:43
Определены молодые ученые-получатели стипендии Президента 13:36
Ramil' впервые выпустил альбом на музыкальной фирме мирового масштаба 13:27
Мурашко: В регионы отгружены 507 тысяч доз вакцины 13:26
Правительство выделит около 400 млн рублей на отпускные соцработникам 13:21
Каршеринг запустил новые маршруты для поездок по России 13:09
Компании мусорной отрасли за год получили поддержку на 9 млрд рублей 13:08
Песков отметил интерес политиков к теме преемников Путина 12:46
В Австрии за использование фейерверка ввели штраф в 10 тысяч евро 12:45
В Кремле отметили отсутствие воли Киева к нормализации отношений 12:42
Критики назвали худшие фильмы и телешоу 2020 года 12:39
МИД РФ подвел итоги работы с западными партнерами за год 12:36
В Кремле заявили о преждевременности оценки закона об иноагентах 12:31
Белорусские полярники завершили доставку грузов на антарктическую станцию 12:25
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь 12:18
Работа над проектом авторов "Игры престолов" остановлена из-за убийства 12:17
Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID 12:12
Россия выполнила в 2020 году меньше пусков, чем планировалось 12:06
Михаил Ефремов вернется на экраны в 2021 году 11:51
Кабмин предложил новые штрафы для операторов связи 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 12:50
Рубрика: Власть

В МИД РФ назвали основные внешнеполитические итоги года

Текст: Алексей Чуриков
Подводя итоги 2020 года, в Министерстве иностранных дел РФ отметили, что Россия в своей внешнеполитической деятельности стремилась предлагать позитивную и объединяющую повестку.
Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

Несмотря на все сложности вызванные пандемией коронавируса, Москва призывала международных партнеров к открытому и честному диалогу и отказу от "игр с нулевой суммой" и двойных стандартов. В опубликованном на сайте ведомства сообщении отмечается, что одной из ключевых инициатив на этом направлении стало выдвинутое президентом России Владимиром Путиным предложение о проведении саммита лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Константин Косачев подвел внешнеполитические итоги 2020 года

Одним из важнейших направлений работы МИД РФ в уходящем году стала организация возвращения из-за рубежа граждан России на фоне пандемии коронавируса. Как подчеркивается ведомством, всего за время действия программы вывозных рейсов на родину вернулись более 300 тысяч наших соотечественников. Сотрудники российских дипломатических представительств оказывали россиянам не только моральную, но и материальную помощь. В ряде стран работники посольств покупали и передавали российским туристам продукты питания, лекарства и средства первой необходимости.

На Смоленской площади отдельно отметили международную роль России в борьбе с COVID-19. С начала пандемии Москва стала одной из первых, кто стал оказывать активное содействие иностранным государствам на этом направлении. В сжатые сроки удалось наладить широкую кооперацию в вопросах разработки, поставок и производства антивирусных препаратов и вакцин. Это стало возможным благодаря усилим РФ на ключевых международных площадках. В первую очередь по линии ООН и ее специализированных учреждений, прежде всего ВОЗ, а также ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, ШОС, "Группы двадцати".

Российское внешнеполитическое ведомство отдельно отмечает значимость главного международного юбилея года - празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. Москва как и прежде настаивает на важности работы в рамках ООН, особенно в сфере недопущения фальсификации истории и пересмотра оценки причин и итогов Второй мировой войны.

Фото: пресс-служба МИД РФ
Сергей Лавров виртуально встретился с журналистами перед Новым годом

"В год 75-летия Победы особо символичным стало то, что поддержку подавляющего большинства членов ООН (58 соавторов, 130 голосов "за") получила наша традиционная резолюция ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"", - говорится в сообщении МИД РФ.

В качестве значимого итога 2020 года названо успешное завершение Россией работы в роли председателя в ряде международных форумов и организаций, в частности БРИКС. Основным результатом 12-го саммита организации стало принятие Московской декларации, подтвердившей базовые принципы деятельности объединения и близость позиций его участников по ключевым вопросам международной повестки дня. Важным результатом российского председательствования в организации также стало согласование "Антитеррористическая стратегии", принятие "Стратегия экономического партнерства на период до 2025 года" и запуск "Платформы энергетических исследований".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Итоги 2020 года

Главное сегодня

Кабмин подготовил программу госгарантий бесплатной медицины
В МИД РФ назвали основные внешнеполитические итоги года
Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID
ФСБ вскрыла схему поборов и взяток в РАНХиГС
Семьи погибших моряков "Онеги" получат по миллиону рублей
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие