В МИД РФ назвали основные внешнеполитические итоги года

Подводя итоги 2020 года, в Министерстве иностранных дел РФ отметили, что Россия в своей внешнеполитической деятельности стремилась предлагать позитивную и объединяющую повестку.

Несмотря на все сложности вызванные пандемией коронавируса, Москва призывала международных партнеров к открытому и честному диалогу и отказу от "игр с нулевой суммой" и двойных стандартов. В опубликованном на сайте ведомства сообщении отмечается, что одной из ключевых инициатив на этом направлении стало выдвинутое президентом России Владимиром Путиным предложение о проведении саммита лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Одним из важнейших направлений работы МИД РФ в уходящем году стала организация возвращения из-за рубежа граждан России на фоне пандемии коронавируса. Как подчеркивается ведомством, всего за время действия программы вывозных рейсов на родину вернулись более 300 тысяч наших соотечественников. Сотрудники российских дипломатических представительств оказывали россиянам не только моральную, но и материальную помощь. В ряде стран работники посольств покупали и передавали российским туристам продукты питания, лекарства и средства первой необходимости.

На Смоленской площади отдельно отметили международную роль России в борьбе с COVID-19. С начала пандемии Москва стала одной из первых, кто стал оказывать активное содействие иностранным государствам на этом направлении. В сжатые сроки удалось наладить широкую кооперацию в вопросах разработки, поставок и производства антивирусных препаратов и вакцин. Это стало возможным благодаря усилим РФ на ключевых международных площадках. В первую очередь по линии ООН и ее специализированных учреждений, прежде всего ВОЗ, а также ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, ШОС, "Группы двадцати".

Российское внешнеполитическое ведомство отдельно отмечает значимость главного международного юбилея года - празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. Москва как и прежде настаивает на важности работы в рамках ООН, особенно в сфере недопущения фальсификации истории и пересмотра оценки причин и итогов Второй мировой войны.

"В год 75-летия Победы особо символичным стало то, что поддержку подавляющего большинства членов ООН (58 соавторов, 130 голосов "за") получила наша традиционная резолюция ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"", - говорится в сообщении МИД РФ.

В качестве значимого итога 2020 года названо успешное завершение Россией работы в роли председателя в ряде международных форумов и организаций, в частности БРИКС. Основным результатом 12-го саммита организации стало принятие Московской декларации, подтвердившей базовые принципы деятельности объединения и близость позиций его участников по ключевым вопросам международной повестки дня. Важным результатом российского председательствования в организации также стало согласование "Антитеррористическая стратегии", принятие "Стратегия экономического партнерства на период до 2025 года" и запуск "Платформы энергетических исследований".