В Минске прокомментировали подписанный Трампом акт в отношении Беларуси

Как "странный и бесполезный документ" расценили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси подписанный уходящим главой Белого дома Дональдом Трампом акт о демократии, правах человека и суверенитете РБ. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Наше отношение, как к подобным шагам, так и непосредственно к указанному так называемому акту было довольно четко и неоднократно обозначено", - уточнил он, напомнив, в том числе, и о соответствующих заявлениях депутатского корпуса. "Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет", - подчеркнул официальный представитель МИД.

При этом, по его словам, следует понимать, что именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. "Ну и, конечно, совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала".

Вместе с тем, резюмировал Глаз, "Беларусь по-прежнему настроена на нормализацию отношений с США, притом как с уходящей, так и с будущей администрацией, но сугубо через равноправный и взаимоуважительный диалог".