В отношении Алексея Навального возбуждено дело о тратах пожертвований

Следователи возбудили в отношении блогера Алексея Навального и нескольких его соратников уголовное дело. Поводом послужила информация о бесконтрольных тратах фигурантами средств, собранных в качестве пожертвований.

"Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки СМИ "Пятое время года"", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан" и "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ" от физических лиц было собрано более 588 миллионов рублей в качестве пожертвований", - сообщили во вторник вечером в Главном следственном управлении Следственного комитета России. Именно это управление будет вести дело.

Отмечается, что собранные средства предназначались исключительно на цели перечисленных фондов. "Навальный же, являясь фактическим руководителем этих организаций, потратил на личные цели из этой суммы более 356 миллионов рублей", - сообщили в СК России, уточнив, что деньги подозреваемый тратил не в одиночку, а "действуя совместно с иными лицами".

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению. Дело расследуется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество в особо крупном размере".

К настоящему времени следователи уже выяснили, что фигуранты на похищенные деньги приобретали различные материальные ценности, имущество, оплачивали свои заграничные поездки.

Ранее в СМИ неоднократно публиковалась информация о заграничных вояжах Алексея Навального. С указанием цен за номера в гостиницах, в которых он останавливался, и за ужины в ресторанах, в которых блогера видели потчующим.

Согласно открытым данным, за период с 2017 года по начало 2020 года Навальный с членами своей семьи совершил 21 поездку за границу. В том числе 4 раза они летали в США, по 3 раза в Испанию и Германию, по 2 раза в Италию, Австрию и Таиланд. Кроме того, семья блогера посетила Францию, Грецию, Египет и Латвию.