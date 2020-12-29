В России начнут выпуск инсулина ультракороткого действия

В России начнут выпуск аналога инсулина ультракороткого действия. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга. Препарат будет доступен в картриджах и предзаполненных мультидозовых одноразовых шприц-ручках Ринастра II.

Уточняется, что соответствующее регистрационное удостоверение на аналог инсулина ультракороткого действия - инсулин аспарт получила российская компания "Герофарм".

До момента его регистрации единственным производителем инсулина аспарт в России была датская компания. На отечественных мощностях лекарство будет производиться по принципу полного цикла - от субстанции до готовой лекарственной формы. "Это еще один шаг по обеспечению независимости страны от поставок импортных субстанций инсулина", - отмечается в сообщении Минпромторга.

Совокупный объем российского рынка инсулина аспарт составляет 3,4 млрд рублей. Выводу на рынок препарата предшествовал комплекс исследований; часть затрат на проведение клинических испытаний была компенсирована за счет субсидии, полученной от Минпромторга России.