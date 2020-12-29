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29.12.2020 20:56
Рубрика: Экономика

В России начинают регулировать криптовалюты

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
В России с 1 января начинается регулирование криптовалют. Официально они попадают в легальное поле, но о полноценном их признании государством говорить не приходится, да и вряд ли придется в будущем. Так, закон отказывает криптовалютам в одном из главных свойств денег - не признает их средством платежа.
Фото: iStock

В законе дается определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информационных систем) или на цифровые права иных видов. Но ЦФА не являются средством платежа и не признаются им, следует из закона.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Еще одно новое определение в законе - "цифровая валюта". В отличие от ЦФА у нее нет эмитента (то есть к цифровой валюте относится, например, биткоин), и она классифицируется законом как "имущество" со всеми вытекающими из этого возможностями - можно владеть, покупать и продавать, обменивать.

Вносить в информационную систему записи о выпуске цифровых финансовых активов вправе физлица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации). Банк России вправе определить признаки цифровых финансовых активов, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы, и ограничить сумму их вложений в такие активы.

Все сделки с цифровыми финансовыми активами должны будут совершаться только через операторов обмена ими, рассказывали ранее в Банке России. Это в основном банки и биржи.

В Банке России считают, что такие правила регулирования криптовалют позволят перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций, а также защитить инвесторов и граждан от финансовых пирамид.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Виртуальные валюты Вступают в силу в январе 2021 года

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