В России с 1 января вводится прогрессивная шкала налогообложения вместо плоской. Это означает, что теперь не абсолютно все граждане будут платить НДФЛ по одной и той же ставке в 13%. Доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц), будут теперь облагаться по ставке в 15%.

С предложением повысить НДФЛ для обеспеченных россиян до 15% выступил летом президент Владимир Путин. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). По ставке 13%, как и ранее, будут облагаться средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Благодаря повышению ставки подоходного налога для состоятельных россиян бюджет дополучит 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 млрд рублей в 2023 году. Эти деньги будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, в том числе закупку для них дорогих лекарств, техники, средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций. Средства от повышения НДФЛ в бюджете должны быть "окрашены" - то есть защищены от другого использования.