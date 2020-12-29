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29.12.2020 21:18
Рубрика: Экономика

Богатые заплатят НДФЛ в 15%

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
В России с 1 января вводится прогрессивная шкала налогообложения вместо плоской. Это означает, что теперь не абсолютно все граждане будут платить НДФЛ по одной и той же ставке в 13%. Доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц), будут теперь облагаться по ставке в 15%.
Фото: Антон Вергун/ТАСС
Получить налоговые вычеты станет гораздо проще

С предложением повысить НДФЛ для обеспеченных россиян до 15% выступил летом президент Владимир Путин. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). По ставке 13%, как и ранее, будут облагаться средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Благодаря повышению ставки подоходного налога для состоятельных россиян бюджет дополучит 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 млрд рублей в 2023 году. Эти деньги будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, в том числе закупку для них дорогих лекарств, техники, средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций. Средства от повышения НДФЛ в бюджете должны быть "окрашены" - то есть защищены от другого использования.

Экономика Финансы Налоги Налоговое законодательство Вступают в силу в январе 2021 года НДФЛ и налоговые декларации

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