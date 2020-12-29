В России выделят новые частоты для развития 5G

Для развития сетей связи 5G в России выделят дополнительные 24,45-27,5 ГГц. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры по итогам последнего в 2020 году заседания государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

"В соответствии с решением ГКРЧ, ООО "Новые Цифровые Решения" во II квартале 2021 года представят Комиссии программу организационно-технических мероприятий по высвобождению полосы радиочастот 24,45 - 27,5 ГГц и обеспечению в ней электромагнитной совместимости РЭС сетей 5G/IMT-2020 с действующими и планируемыми к применению РЭС других служб радиосвязи", - говорится в сообщении.

Также комиссия разрешила использование диапазонов 791-798,5 МГц и 832-839,5 МГц для развития сетей LTE на территории Севастополя и приняла решение о выделении диапазонов 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц для подключения к интернету социально значимых объектов.