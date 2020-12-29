В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих

В Сирии боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бронетранспортер российской военной полиции, легкие ранения получили три человека.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник, нападение произошло в 15:45 мск в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб. Российские военные полицейские в этот момент обеспечивали безопасность вывода турецкого наблюдательного поста.

Сытник подчеркнул, что российский БТР-82А был обстрелян из противотанкового комплекса с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований.

"В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения, их здоровью ничто не угрожает", - сказал представитель Центр. По словам Сытника, командование российской группировки войск в Сирии вместе с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность боевиков, действующих в зоне деэскалации Идлиб, к нападению на российских военнослужащих.