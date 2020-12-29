В Сочи начались переговоры Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу

В Сочи начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу в рамках восьмого по счету заседания совместной группы стратегического планирования (СГСП). Этот формат двусторонних отношений был основан в 2010 году и, по словам источников "РГ" в российской делегации, сыграл важную роль в институализации отношений Москвы и Анкары.

"Дорогой Мевлют", - в начале встречи приветствовал гостя глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что президенты наших стран "в этом году находились в очень тесном контакте" и Москва "очень ценит разветвленный и доверительный диалог" с Турцией.

"Переговоры будут насыщенными", - сказал Лавров, выразив надежду на то, что "гостеприимный Сочи обеспечит их продуктивность". По словам главы МИД РФ, диалог пойдет по широкому кругу вопросов. Среди них экономика, туризм, религиозные связи и, конечно, региональная проблематика - ситуация в Ливии и других частях ближневосточного региона, а также Нагорный Карабах.

Со своей стороны, Мевлют Чавушоглу поблагодарил за гостепреимство "замечательный черноморский Сочи, конкурирующий с нашей Антальей". И подтвердил, что "близкий диалог между нашими президентами и взаимное доверие между ними" служит не только двусторонним отношениям России и Турции, но и вносит вклад в решение региональных проблем.

Сегодняшние переговоры Лаврова и Чавушоглу станут их шестой по счету личной встречей в истекающем 2020 году. Данное обстоятельство указывает, что, несмотря на пандемию коронавируса, Москва и Анкара по линии внешнеполитических ведомств поддерживают высокую интенсивность российско-турецкого диалога. На следующий год запланировано очередное, девятое заседание совета сотрудничества высшего уровня двух стран под председательством президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана. Задача сочинской встречи глав МИД России и Турции - подготовить повестку предстоящего саммита.