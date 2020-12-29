В США предрекли ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года

Ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться после праздников. Об этом в понедельник заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

"Страна столкнется с постсезонным, я имею в виду после Рождества, после Нового года, всплеском", - цитирует РИА Новости американского специалиста. Фаучи отметил также, что добиться популяционного иммунитета можно будет при наличии устойчивости к вирусу у 80-85% населения, хотя ранее называлась цифра в 70%.

В США прививки от коронавируса уже сделаны двум миллионам человек, к местам вакцинирования доставлено 10 миллионов доз препарата, сообщили в Центрах контроля и профилактики заболеваний.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 19 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончалось свыше 333 тысяч человек. По двум этим показателям Соединенные Штаты являются лидерами в мире.