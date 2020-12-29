Венесуэла заключила контракт на поставку 10 миллионов доз "Спутник-V"

Венесуэла заключила контракт на поставку 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник-V". Об этом в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

"Венесуэла только что подписала контракт на приобретение вакцины "Спутник-V". Сейчас мы находимся на этом, начальном, этапе. Мы подписали договор о вакцинации 10 миллионов человек, и уже занимаемся планированием (вакцинации - прим. "РГ")", - подчеркнула Родригес.

Она также отметила надежность российского препарата. "Это очень важный шаг вперед, который Россия сделала со своей вакциной. Безопасной вакциной. Мы видели некоторые недостатки у других вакцин, но мы знаем, что российская вакцина очень безопасна. Это твердый шаг вперед, и мы готовы начать вакцинацию нашего населения как можно скорее", - заявила Делси Родригес

Ранее в воскресенье министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альворадо в интервью телеканалу сообщил, что в рамках третьей фазы испытаний российской вакцины прививки получили 120 венесуэльцев. Он отметил, что никто из них не испытал серьезных побочных эффектов, а степень выработки антител к COVID-19 развивается у каждого человека индивидуально. "Мы проведем исследование на 2000 пациентов, 1500 из которых получают вакцину "Спутник-V", а еще 500 - инъекцию плацебо. Это является частью соглашения с Российской Федерацией на этом этапе", - отметил Альворадо.

Он также пояснил, почему в Венесуэле позже чем в некоторых странах начались испытания вакцины. По его словам, это связано с жесткими требованиями российского Института Гамалеи, по требованию которого исследователи в Венесуэле должны использовать такое же точное оборудование и инструменты, которое используется специалистами Института. На поиск и установку всего необходимого ушло дополнительное время, особенно с учетом сложностей, вызванных наложенными странами Запада экономическими санкциями.