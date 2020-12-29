Видео: ФСБ и Минюст США изъяли 330 кг кокаина на 1 млрд рублей

Новости

Михаил Ефремов вернется на экраны в 2021 году 11:51
Кабмин предложил новые штрафы для операторов связи 11:39
Банкноты в 20 евро покроют лаком для долговечности 11:38
Доля российского кино в прокате в 2020 году составила около половины 11:23
Собянин рассказал о создании научно-технологичной долины МГУ 11:03
Песков назвал 2020 год "больно нервным" 11:03
Стивен Содерберг снимет продолжение "Заражения" 11:02
В Минске прокомментировали подписанный Трампом акт в отношении Беларуси 10:58
Минздрав РБ: Первыми вакцинируются медики и педагоги 10:47
Умер солист ВИА "Лейся, песня" Владимир Ефименко 10:39
Московские городские службы перейдут на усиленный режим работы 10:34
СМИ: КНДР ограничила использование иностранной валюты 10:19
Попова: Заболеваемость гриппом находится на минимальном за 20 лет уровне 10:03
Фильм "Последний день этого лета" участвует в кинофестивале в Котбусе 09:29
Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Сочи 09:25
Посещаемость портала добрых дел "Я дома" превысила 1,7 млн просмотров 09:23
В отношении экс-схиигумена Сергия завели дело о склонении к самоубийству 09:22
СМИ: Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка 09:22
Мать и трое малолетних детей погибли при пожаре в Новосибирске 09:15
Сборная Швеции одержала 54-ю победу подряд на МЧМ в групповом раунде 08:57
Всероссийские контрольные не показали критических пробелов у школьников 08:53
Портал Московского инновационного кластера обновили для пользователей 08:52
Многие школьные учителя уже сделали прививку от COVID-19 08:39
Серьезных изменений в заданиях ЕГЭ 2021 года нет 08:32
Возле станции МЦД-2 "Печатники" благоустроили территорию 08:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 11:08
Рубрика: Происшествия

Видео: ФСБ и Минюст США изъяли 330 кг кокаина на 1 млрд рублей

Текст: Иван Егоров
ФСБ России совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США провели многоэтапную международную антинаркотическую спецоперацию против трансграничной преступной группировки поставщиков кокаина.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, всего в результате совместной с зарубежными партнерами операции из незаконного оборота изъято не менее 330 кг кокаина.

Совфед одобрил штрафы за пропаганду наркотиков в Сети до 1,5 млн рублей

По данным спецслужбы, транснациональное преступное сообщество специализировалось на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию России и в другие европейские страны.

На кадрах оперативного видео показано задержание злоумышленников в Москве и в Петербурге. Можно увидеть изъятый кокаин, расфасованный по брикетам, а также пачки денег в коробках.

Сама операция длилась несколько месяцев.

Как отметили в ЦОС, в рамках первого этапа совместной операции в мае 2020 года при покушении на сбыт наркотических средств в Санкт-Петербурге был задержан с поличным наркокурьер, у которого изъяли 1 кг кокаина.

После этого в тесном взаимодействии с американскими партнерами были установлены активные члены организованной преступной группы - граждане нескольких государств и определено ролевое участие каждого в торговле кокаином. На втором этапе операции в июне 2020 года в Москве с поличным были задержаны участники и один из организаторов наркогруппировки, у которых изъяли 34 кг кокаина.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
ФСБ задержала 28 нелегальных оружейников в 13 регионах России

Как рассказали в ФСБ, на заключительном этапе операции, в ноябре этого года, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в Московской области был выявлен тайник с наркотиками, в котором находилось не менее 295 кг кокаина. Таким образом общий объем изъятого южноамериканского зелья составил не менее 330 кг. По данным спецслужбы, сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд рублей.

Следственным управлением ФСБ России в отношении членов преступной группировки возбуждены уголовные дела. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Происшествия Преступления Криминал Правительство ФСБ Борьба с наркотиками РГ-Видео

Главное сегодня

Голикова: Россияне вскоре смогут выбирать вакцины от COVID-19
Минфин не увидел необходимости править бюджет из-за пандемии
Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Сочи
СМИ: Центробанк предложил упростить для клиентов смену банка
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду