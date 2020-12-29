Видео: ФСБ и Минюст США изъяли 330 кг кокаина на 1 млрд рублей

ФСБ России совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США провели многоэтапную международную антинаркотическую спецоперацию против трансграничной преступной группировки поставщиков кокаина.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, всего в результате совместной с зарубежными партнерами операции из незаконного оборота изъято не менее 330 кг кокаина.

По данным спецслужбы, транснациональное преступное сообщество специализировалось на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию России и в другие европейские страны.

На кадрах оперативного видео показано задержание злоумышленников в Москве и в Петербурге. Можно увидеть изъятый кокаин, расфасованный по брикетам, а также пачки денег в коробках.

Сама операция длилась несколько месяцев.

Как отметили в ЦОС, в рамках первого этапа совместной операции в мае 2020 года при покушении на сбыт наркотических средств в Санкт-Петербурге был задержан с поличным наркокурьер, у которого изъяли 1 кг кокаина.

После этого в тесном взаимодействии с американскими партнерами были установлены активные члены организованной преступной группы - граждане нескольких государств и определено ролевое участие каждого в торговле кокаином. На втором этапе операции в июне 2020 года в Москве с поличным были задержаны участники и один из организаторов наркогруппировки, у которых изъяли 34 кг кокаина.

Как рассказали в ФСБ, на заключительном этапе операции, в ноябре этого года, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в Московской области был выявлен тайник с наркотиками, в котором находилось не менее 295 кг кокаина. Таким образом общий объем изъятого южноамериканского зелья составил не менее 330 кг. По данным спецслужбы, сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд рублей.

Следственным управлением ФСБ России в отношении членов преступной группировки возбуждены уголовные дела. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.