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29.12.2020 20:18
Рубрика: В мире

Прощай, грусть

Власти Британии выделят деньги на борьбу с одиночеством
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Неделя № 297(8351)
В последние недели из-за растущего числа заболевших СOVID-19 правила карантина в Британии становились все жестче, и в итоге даже такой теплый семейный праздник, как Рождество, многим жителям Альбиона пришлось провести в молчаливой компании ели и накрытого стола. Понимая, что это не может не отразиться на психологическом здоровье населения, власти страны решили выделить 7,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 10 миллионов долларов) на борьбу с одиночеством в зимний период.
Ужесточающийся карантин все тяжелее сказывается на психологическом здоровье жителей Альбиона, страдающих от одиночества. Фото: REUTERS Ужесточающийся карантин все тяжелее сказывается на психологическом здоровье жителей Альбиона, страдающих от одиночества. Фото: REUTERS
Ужесточающийся карантин все тяжелее сказывается на психологическом здоровье жителей Альбиона, страдающих от одиночества. Фото: REUTERS

Пять миллионов из этой суммы перечислят Совету искусств Англии, в ведении которого находятся английские музеи, библиотеки и, в частности, благотворительные организации, по-своему борющиеся с одиночеством. Например, одна из них, The Reading Agency, делает это с помощью книжных клубов, где люди встречаются, чтобы обсудить прочитанное или только что начатое произведение, а в конце концов находят друзей или хороших товарищей.

Как встретить Новый год в одиночку

Еще полмиллиона пойдут на помощь примерно 300 мелким радиостанциям, которые из-за падения спроса на рекламу в период пандемии едва сводят концы с концами. Для многих жителей Альбиона такие местечковые радиостанции являются излюбленным источником новостей и развлечений.

Оставшиеся два миллиона пойдут в казну созданного в мае правительственного Фонда одиночества, куда может обратиться любая организация со своим планом борьбы с одиночеством среди населения. Свои 810 тысяч фунтов уже получил, к примеру, Траст Английской футбольной лиги, который помогает пожилым британцам. Старикам регулярно звонят, спрашивают о самочувствии и новостях, помогают организовать общение по переписке, приглашают на онлайн-встречи с друзьями.

Групповые занятия и персональную помощь для особо одиноких на деньги фонда также устраивает Ассоциация солдат, моряков, летчиков и их семей. Она главным образом заботится о ветеранах. А в Обществе Альцгеймера при поддержке фонда людям с деменцией и тем, кто за ними ухаживает, помогают не только ободряющими звонками, но и так называемым пением для мозга - специальным вокальным упражнением, которое призвано улучшить работу разума и самочувствие в целом. Существуют программы помощи и для молодых родителей. В частности, организация Home-Start UK помогает молодым матерям находить "подруг по счастью" и заводить с ними дружбу на основе общих интересов.

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