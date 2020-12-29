Власти Туниса отменили все новогодние празднества из-за COVID-19

В Тунисе отменены все новогодние праздничные мероприятий и массовые собрания в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом объявило министерство туризма страны, ссылаясь на решение кабмина о продлении до 15 января ограничительных мер.

Минтуризма призвало все туристические объекты и предприятия придерживаться решений о запрете массовых собраний и демонстраций, "какими бы они ни были". В том числе государственных и частных мероприятий в рамках празднования Нового года, пишет РИА Новости.

По последним данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлено более 133 тысяч случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 стали 4,5 тысячи человек.