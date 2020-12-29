Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден

Одаренный от Бога великим талантом, человек высокой культуры, тонкого вкуса, в отличие от большинства коллег он поражал всех еще одним качеством - предпринимательскими способностями. Пьер Карден - это была не только, подчас революционная, мода, но и индустриальная империя. На многочисленных предприятиях, разбросанных по всем континентам, трудились десятки тысяч людей, производя женскую и мужскую одежду, аксессуары и множество других полезных вещей с этикеткой парижского модельера. Первым и единственным из коллег он удостоился чести быть избранным в престижнейшую Французскую Академию. Мне не раз доводилось общаться с мэтром, и как-то он рассказал, как произошла его первая встреча с Россией. Привожу его рассказ по тогдашней блокнотной записи:

- Это было в 1963 году, когда я прилетел в Москву вместе с Жильбером Беко и группой его друзей, - поведал Пьер Карден. - Им была уже написана популярнейшая великолепная песня "Натали". Имя этого певца тогда гремело и во Франции, и в России. Правда, тот приезд оказался в самом своем начале достаточно утомительным: мы шесть часов провели в аэропорту, пока нас оттуда не выпустили, а потом еще четыре прождали в холле гостиницы "Россия", дожидаясь расселения по номерам. Заснуть удалось лишь глубокой ночью. Под утро я услышал бой башенных курантов Кремля, а так как мои наручные часы остановились, решил узнать время у кого-нибудь из соседей: в семь утра мы должны были уже отправиться на экскурсию в Загорск. Выбрался из кровати и вышел в коридор в том виде, в котором обычно сплю, то есть голым. Не прошел я и несколько шагов, как меня кто-то обхватил сзади, оторвал от земли и отнес обратно в номер. Это была женщина огромных габаритов! Как после я узнал, то была дежурная по этажу. Я так и не понял, что она тогда подумала обо мне. Ничего предосудительного я совершать не собирался, но объяснить ей не смог - я не знал русского, она - французского.

После этого кутюрье неоднократно приезжал в СССР. В конце 60-х через жену знаменитого французского художника Леже Надежду познакомился с Майей Плисецкой. Так началась их дружба, продлившаяся всю жизнь.

- Майя - самая выдающаяся балерина, обожаемая всем мире. Женщина высокой культуры с сильным характером. Одним словом - личность, - не скрывая восторга, рассказывал Карден. - Тогда-то возникла идея создать костюмы для одного из балетов, в которых солировала Майя. Это была "Анна Каренина". Впоследствии такое сотрудничество продолжалось многие годы.

Пьер Карден хорошо знал русскую литературу, читал Чехова, Толстого, Достоевского, русских композиторов. Искренне любил нашу страну. Познакомившись через Майю Плисецкую с Андреем Вознесенским, часто приглашал его в Париж, устраивал его поэтические вечера в парижском центре "Эспас Пьер Карден", что рядом с Елисейскими полями. Там же выступал театр Ленком с пьесой Вознесенского "Юнона и Авось".