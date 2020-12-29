Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден

Новости

Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января 16:57
Трутнев попросил КНР снять ограничения на ввоз российской рыбы 16:55
Депутат МГД Головченко: Московский бизнес нуждается в усовершенствовании законодательства 16:54
Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА 16:45
Эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции начнется 11 января 16:40
В английской премьер-лиге побит рекорд по числу заболевших COVID-19 16:29
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19 16:26
Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний" 16:01
Кассационные суды в России за год рассмотрели порядка 255 тысяч жалоб 15:54
Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты 15:41
2020 год стал для Петербурга самым теплым за всю историю наблюдений 15:30
Собянин открыл переход между станциями метро "Динамо" и "Петровский парк" 15:21
В Евросоюзе исследовали отношение к вакцинации от коронавируса 15:09
В части ЮВО доставили более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:00
На востоке столицы отремонтировали Электрозаводский мост 14:33
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ 14:11
Ударные возможности АПЛ "Иркутск" возрастут вдвое 14:00
Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб 13:56
Сергей Суханов назначен генеральным директором Корпорации по туризму 13:53
В Иране стартовали испытания национальной вакцины от COVID-19 13:50
СК не комментирует задержание замглавы ОМВД Хамыстханова за покушение на взятку 13:50
Министр обороны Швеции выступил против вступления страны в НАТО 13:43
Определены молодые ученые-получатели стипендии Президента 13:36
Ramil' впервые выпустил альбом в рекорд-компании мирового масштаба 13:27
Мурашко: В регионы отгружены 507 тысяч доз вакцины 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 16:32
Рубрика: В мире

Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден

Текст: Вячеcлав Прокофьев
В одной из клиник пригорода Парижа на 99-ом году жизни скончался великий модельер Пьер Карден. Знаменитейший кутюрье был во Франции чем-то наподобие национального достояния. Его знали и ценили во всем мире.

Одаренный от Бога великим талантом, человек высокой культуры, тонкого вкуса, в отличие от большинства коллег он поражал всех еще одним качеством - предпринимательскими способностями. Пьер Карден - это была не только, подчас революционная, мода, но и индустриальная империя. На многочисленных предприятиях, разбросанных по всем континентам, трудились десятки тысяч людей, производя женскую и мужскую одежду, аксессуары и множество других полезных вещей с этикеткой парижского модельера. Первым и единственным из коллег он удостоился чести быть избранным в престижнейшую Французскую Академию. Мне не раз доводилось общаться с мэтром, и как-то он рассказал, как произошла его первая встреча с Россией. Привожу его рассказ по тогдашней блокнотной записи:

- Это было в 1963 году, когда я прилетел в Москву вместе с Жильбером Беко и группой его друзей, - поведал Пьер Карден. - Им была уже написана популярнейшая великолепная песня "Натали". Имя этого певца тогда гремело и во Франции, и в России. Правда, тот приезд оказался в самом своем начале достаточно утомительным: мы шесть часов провели в аэропорту, пока нас оттуда не выпустили, а потом еще четыре прождали в холле гостиницы "Россия", дожидаясь расселения по номерам. Заснуть удалось лишь глубокой ночью. Под утро я услышал бой башенных курантов Кремля, а так как мои наручные часы остановились, решил узнать время у кого-нибудь из соседей: в семь утра мы должны были уже отправиться на экскурсию в Загорск. Выбрался из кровати и вышел в коридор в том виде, в котором обычно сплю, то есть голым. Не прошел я и несколько шагов, как меня кто-то обхватил сзади, оторвал от земли и отнес обратно в номер. Это была женщина огромных габаритов! Как после я узнал, то была дежурная по этажу. Я так и не понял, что она тогда подумала обо мне. Ничего предосудительного я совершать не собирался, но объяснить ей не смог - я не знал русского, она - французского.

После этого кутюрье неоднократно приезжал в СССР. В конце 60-х через жену знаменитого французского художника Леже Надежду познакомился с Майей Плисецкой. Так началась их дружба, продлившаяся всю жизнь.

- Майя - самая выдающаяся балерина, обожаемая всем мире. Женщина высокой культуры с сильным характером. Одним словом - личность, - не скрывая восторга, рассказывал Карден. - Тогда-то возникла идея создать костюмы для одного из балетов, в которых солировала Майя. Это была "Анна Каренина". Впоследствии такое сотрудничество продолжалось многие годы.

Пьер Карден хорошо знал русскую литературу, читал Чехова, Толстого, Достоевского, русских композиторов. Искренне любил нашу страну. Познакомившись через Майю Плисецкую с Андреем Вознесенским, часто приглашал его в Париж, устраивал его поэтические вечера в парижском центре "Эспас Пьер Карден", что рядом с Елисейскими полями. Там же выступал театр Ленком с пьесой Вознесенского "Юнона и Авось".

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Умер французский модельер Пьер Карден
Кабмин подготовил программу госгарантий бесплатной медицины
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID
ФСБ вскрыла схему поборов и взяток в РАНХиГС
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек