Выгоранию на работе подвержены 75 процентов учителей

75 процентов учителей выгорают на работе. Таковы результаты масштабного тестирования, которое прошли более 38 тысяч педагогов со всей России в рамках интенсива "Я Учитель" Яндекс.Учебника.

По данным экспертов, профессиональное выгорание среди преподавателей даже более распространено, чем среди предпринимателей, хотя бизнес считается более "тяжелой" средой, чем школа. Но в бизнесе состояние выгорания испытывают 50% сотрудников, а среди учителей - все 75%. При этом в острой фазе выгорания находятся 38% педагогов. Чем это грозит школе, кто и как может помочь учителю справиться? Рассказала руководитель направления продвижения Яндекс.Учебника Ирина Савицкая.

Ирина, что такое выгорание?

Ирина Савицкая: Выгорание - это состояние хронического истощения эмоциональных, физических и волевых ресурсов. Человек в этом состоянии испытывает множество негативных переживаний, связанных с работой: изменяется отношение к ученикам, а утро в будний день перестает быть добрым. Выгорание может привести к самым разным последствиям, вплоть до неспособности справляться со своими профессиональными обязанностями ― а это большой риск для любого человека, для учителя тем более. Выгорание ведет не только к заметному ухудшению состояния здоровья и снижению настроения, но и к ошибкам в работе.

Что приводит к такому состоянию?

Ирина Савицкая: Проблема в том, что к выгоранию приводит комплекс факторов, в отличие от стресса, у которого, как правило, одна-две причины, и они - на поверхности. Выгорание - история, когда долгое время на человека влияют внешние и внутренние факторы, порой неочевидные даже для него самого. Для учителей это постоянная избыточная нагрузка, невозможность влиять на решения, которые принимаются в школе, ситуация, когда есть постоянное недоверие и непонимание со стороны родителей. Есть и то, что "давит" изнутри: эмоциональная нестабильность, излишний перфекционизм, напряжение по поводу любых перемен.

Какие факторы, влияющие на выгорание, отмечали учителя?

Ирина Савицкая: На выгорание педагогов сильнее всего влияют недовольство условиями работы, нехватка новых интересных задач и возможностей для изменения в карьере.

Интересно, что недовольство условиями растет со стажем, что, скорее всего, связано с двумя причинами:

1. молодой учитель, начинающий работать в школе, все-таки понимает, куда идет и какие условия работы его ожидают, поэтому сюрприза для него здесь нет. Но с годами усталость от непростых условий накапливается, что приводит к росту неудовлетворенности;

2. учителя с большим стажем за последние 2-3 года столкнулись с необходимостью переходить на электронные журналы, вводить цифровые инструменты в работу и так далее - и этот не самый простой опыт, мне кажется, тоже повлиял на недовольство условиями работы.

Кто и как должен реагировать на ситуацию массового выгорания учителей?

Ирина Савицкая: К сожалению, я не могу сейчас назвать системных решений на уровне страны, которые бы работали на профилактику и снижение выгорания педагогов. Поэтому вся надежда на директоров школ. Что делать? Искать в нормативных документах возможность дополнительной оплаты для учителей. Распределять нагрузку так, чтобы у учителя были все возможности нормально работать и зарабатывать. Чаще приглашать учителей к выступлениям на педсоветах и мероприятиях по обмену опытом: у каждого должна быть возможность себя проявить, транслировать свой опыт в разные школы. Это поможет учителям чувствовать себя успешными и сохранять в школе ситуацию, при которой важны достижения каждого учителя. Важно лишний раз похвалить учителя, рассказать о нём на линейке, повесить на стенд фотографию… Ведь выгорание во многом связано с тем, что учителя не видят результат своей работы, не чувствуют ее значимости. Хорошие директора создают у педагогов ощущение нужности, успешности, значимости.

Как повлияли пандемия и дистанционное образование на состояние учителей?

Ирина Савицкая: Учитель попал в ситуацию крайней неопределенности и стресса. Среднестатистический педагог - человек, который большую часть своей профессиональной жизни провел в образовательных организациях с устоявшимися процессами, с понятными процедурами и инструментами. Пандемия все это одномоментно перечеркнула. И на момент начала пандемии точно не хватало четких инструкций, рекомендаций, просто понятного набора инструментов для работы в новых условиях. При этом весь негатив "сходился" на учителе - ученики, которые нервничают, их родители, требующая отчетов администрация. У педагога в этой ситуации есть и внутреннее напряжение, и внешнее давление. Кроме того, учителя в массе своей - люди возрастные. Для них риск заболеть коронавирусом выше, и переживание за здоровье тоже накладывает отпечаток. Особенно когда речь идет о школах в небольших городах и селах, где ситуация с медициной непростая. Добавьте к этому негатив со стороны родителей, недовольных удаленным обучением: решения о дистанте принимают совсем не учителя, а гнев мам и пап направлен чаще всего именно на них. В итоге все это ведет к колоссальному давлению на учителей. Я знаю как минимум трех неплохих учителей, которые любят свою работу, но готовы искать другую, если в следующем году ситуация не изменится.

Ваши советы учителям, которые понимают, что "на пределе"?

Ирина Савицкая: Первое и самое главное - не испытывать чувство вины по этому поводу. Учителя, как правило, это люди-отличники, для многих это призвание. И когда они понимают, что устали, что им тяжело, винят, в первую очередь, себя. Важно принять проблему и не испытывать чувство вины. Второе: попытаться понять, какие проблемы решаемы, а какие нет. Нужно четко осознать, что в работе вам важнее всего, и, если в профессии этого не хватает, постараться компенсировать это в других сферах жизни. Если вам не хватает амбициозных задач в школе, можно поставить их перед собой в личной жизни - например, решить выучить за год иностранный язык или каждый день обязательно уделять час-два хобби. Чувствуете, что в школе не можете что-то контролировать? Сделайте вне школы то, что зависит только от вас: например, составьте план на выходные и выполните его. Если вам кажется, что на работе администрация и родители ждут от вас слишком многого, важно вне школы делать то, что не требует от вас никаких рамок и условностей. Например, смотреть "видео с котиками". Смешно, но это работает.

Учителя в России - традиционно те, кто работает "вопреки всему" и "несмотря ни на что". Это заложено в нашем менталитете. Но на самом деле для педагога крайне важно также беречь себя, потому что его состояние сказывается на детях. Забота о себе - это, в конечном счете, забота о детях.