Накануне 98-летия со дня образования СССР, которое отмечается 30 декабря, в Центре научных исследований "Актуальная история" Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) прошло представление трехтомника (в пяти книгах) историка Владислава Малькевича "Советский проект: начало".

Когда эта трилогия о рождении СССР была уже написана и шла доработка макета завершающего третьего тома, ее автор ушел из жизни. Ушел, реализовав свою мечту, высказавшись о том, что волновало его всю жизнь - об истоках того фантастического эксперимента, какой был предпринят в России в прошлом столетии. Автор и сам имел непосредственное отношение к этому эксперименту в качестве одного из его многочисленных исполнителей. Он занимал разные государственные должности и в пору зрелого развития эксперимента, и на его завершающем этапе, и в годы попыток поспешного отказа от советского наследия. Опыт работы в Минвнешторге и Торгово-промышленной палате оказался востребованным в критические месяцы премьерства Евгения Примакова, когда Малькевич возглавил в правительстве Федеральную службу по валютному и экспортному контролю. Отсюда особое отношение автора к работе над десятитомным собранием сочинений Евгения Максимовича и двухтомником "Неизвестный Примаков".

Это исследование стало событием уходящего года.

Спустя совсем немного времени Владислав Малькевич решился написать эпопею об истории России первой трети XX века и представить в ней собственный оригинальный взгляд на многие ключевые проблемы и уроки той эпохи. В трехтомнике читатель не обнаружит каких-то источниковедческих открытий. Задача заключалась в другом - взглядом состоявшегося государственного человека посмотреть на сто лет назад и разглядеть в прошлом то, что подчас не видят в нем профессиональные историки, увлеченные частностями, деталями, но не замечающие главного. Почему катастрофа 1917 года была не просто неизбежным финалом самодержавной России, но и началом новой страны, которая непременно должна была не только возродиться, но и на десятилетия стать одним из лидеров мирового развития? Почему кровавое гражданское противостояние не имело альтернативы, и в чем было его предназначение? Какова подлинная роль странного административно-рыночного гибрида 20-х годов как для первых лет советской власти, так и для будущего России? На эти и на многие другие вопросы автор дал ответы. Подчас дискуссионные, но выношенные и искренние. Выступающие на презентации историки, политики и друзья автора отметили, что создано не просто масштабное историческое сочинение, но и подведен итог жизни, что читатель знакомится не только с авторской рефлексией по поводу далекого прошлого, но и осмысливает события столетней давности с помощью "оптики" позднесоветской и постсоветской истории. Как заметил историк Геннадий Бордюгов, автор привнес в оценку советского проекта морально-этическое измерение, что является лучшей гарантией того, что потомки исторических соперников если и не достигнут примирения друг с другом, то, по крайней мере, сделают серьезный шаг в этом направлении.