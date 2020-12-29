Windows 7 и 8.1 можно бесплатно обновить до Windows 10. Как это сделать

Несмотря на то, что бесплатный переход на Windows 10 был официально прекращен еще в 2016 году, корпорация Microsoft до сих пор оставляет открытой неофициальную лазейку.

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Воспользоваться ей может любой владелец лицензионной версии Windows 7 и Windows 8.1, чтобы обзавестись легальной "десяткой", пишет Windows Latest.

Достаточно просто скачать утилиту Media Creation Tool с официального сайта Microsoft, запустить ее и выбрать пункт "Обновить этот компьютер сейчас", после чего нажать на кнопку "Принять" и выбрать вариант обновления с сохранением файлов и других данных.

После того как установка завершится, достаточно открыть раздел "Активация" в центре обновлений и нажать кнопку "Активировать". Если автоматическая активация не сработала, понадобится вручную ввести ключ активации Windows 7.