У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Windows 7 и 8.1 можно бесплатно обновить до Windows 10. Как это сделать

Текст:   Антон Благовещенский
29.12.2020,  
17:54
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Несмотря на то, что бесплатный переход на Windows 10 был официально прекращен еще в 2016 году, корпорация Microsoft до сих пор оставляет открытой неофициальную лазейку.

Фото: istock

Воспользоваться ей может любой владелец лицензионной версии Windows 7 и Windows 8.1, чтобы обзавестись легальной "десяткой", пишет Windows Latest.

Достаточно просто скачать утилиту Media Creation Tool с официального сайта Microsoft, запустить ее и выбрать пункт "Обновить этот компьютер сейчас", после чего нажать на кнопку "Принять" и выбрать вариант обновления с сохранением файлов и других данных.

Microsoft готовит новую Windows. Она станет гораздо лучше

После того как установка завершится, достаточно открыть раздел "Активация" в центре обновлений и нажать кнопку "Активировать". Если автоматическая активация не сработала, понадобится вручную ввести ключ активации Windows 7.

Microsoft
Фото: CD Projekt RED
CD Projekt RED анонсировала первое дополнение для Cyberpunk 2077 10:50
В Microsoft Teams появились "Переговорные комнаты" 11.12.2020
В Edge появился удобный веб-поиск 09.12.2020
Windows
Фото: pixabay.com
В Сеть попали уникальные фото производства первого iPhone 28.12.2020
Будьте осторожны. Обновление Windows 10 "убивает" компьютер 18.12.2020
Microsoft "убила" еще одну Windows 10 09.12.2020